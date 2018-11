Am Wochenende fanden in Graz die Internationalen österreichischen Kurzbahnmeisterschaften statt. Die Schwimmunion Korneuburg war mit fünf Schwimmern am Start.

Erfolgreichster Teilnehmer war Gabor Kovacs (Jahrgang 2001). Er konnte sich in allen Brustbewerben (50, 100 und 200 Meter) den Vizemeistertitel in der Juniorenklasse (Anm.: Jahrgang 1999-2001) sichern. Weiters schaffte er in allen Bewerben den Einzug ins A-Finale und reihte sich im Mittelfeld (fünfter Platz) in der öster reichischen Allgemein wertung ein. Über 100 m Lagen schaffte er zudem den Einzug ins B-Fi nale. „Er konnte in allen Läufen auch seine persönliche Bestmarke steigern“, freute sich SUKO Trainerin Stefanie Nowak.

Julia Kovacs, Hannah Brandl und Ben Gruber konnten ihre Bestzeiten ebenfalls verbessern. Jonas Österreicher ebenso, jedoch fiel er am letzten Tag krankheitsbedingt aus. Das harte und intensive Training seit der Sommer pause hat sich somit scheinbar ausgezahlt. Die Trainerinnen Katrina Zsifkovits und Nowak waren mit den Leistungen ihrer Gruppe mehr als zufrieden.

Der nächste Trainingshöhepunkt Anfang Februar ist bereits geplant: Hier geht es für eine Woche nach Teneriffa auf Trainingslager.