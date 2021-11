Neue Bestzeit für Nina Gangl

Nina Gangl aus Spillern war in der vergangenen Woche bei der Kurzbahn-EM in Kazan am Start. Neben ihrer Spezialdisziplin, den 50 Metern Freistil, trat die 17-Jährige dabei auch über 100 Meter Freistil, 100 Meter Rücken und 100 Meter Lagen sowie in einigen Staffelbewerben an.

Bei ihren Einzel-Einsätzen konnte sie sich zwar nicht für ein Finale qualifizieren, dafür gab ihr Auftritt in der Freistil-Staffel aber Anlass zur Freude. Dort erschwamm das Team mit neuem österreichischem Rekord den sechsten Platz.

Gangl unterbot dabei als Startschwimmerin mit neuer Bestzeit von 24,82 Sekunden sogar das B-Limit für die Kurzbahn-WM im Dezember in Abu Dhabi. Die Freude darüber währte aber nicht lange: „Leider gilt es nicht, ich hätte das A-Limit gebraucht, weil der Zeitraum für das B-Limit schon vorbei ist. Das ist schon schade, aber da kann ich leider nichts machen.“

Da sie auch über 100 Meter Rücken eine neue Bestzeit aufstellte, war sie mit der EM aber dennoch zufrieden.