Nina Gangl bei WM in Abu Dhabi: „War sehr cool dort“

Für Nina Gangl aus Spillern ging vor Weihnachten ein Traum in Erfüllung: Sie durfte von 16. bis 21. Dezember bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaften in Abu Dhabi antreten. Neben einem Einzel-Auftritt über 50 Meter Freistil war sie dort auch in der Frauen-Staffel über 4x100 Meter Freistil im Einsatz.

Diese brachte zum WM-Start auch gleich ein Erfolgserlebnis für die 18-Jährige. Die Österreicherinnen qualifizierten sich als Achtplatzierte für das Finale, das sie auf dem achten Platz beendeten. „Dass wir ins Finale gekommen sind, hat mich echt gefreut. Das ist halt doch noch einmal etwas anderes, dort am Nachmittag zu schwimmen“, erzählte sie.

In ihrer Paradedisziplin 50 Meter Freistil blieb Gangl der Einzug ins Finale dann aber verwehrt, sie schied in der Vorrunde aus und belegte schlussendlich den 33. Platz. Mit ihrer Leistung war sie aber dennoch zufrieden, konnte sie doch zahlreiche wertvolle Erfahrungen sammeln. „Es war im Allgemeinen echt sehr cool dort und richtig schön“, fasste sie ihre erste WM zusammen.

Damit gelang der 18-Jährigen ein guter Abschluss eines erfolgreichen Jahres: „Es ist heuer eigentlich wirklich gut gelaufen und ich bin sehr zufrieden.“ Nun liegt Gangls Fokus aber bereits auf der beginnenden Langbahn-Saison: „Auf die freue ich mich schon sehr, weil ich die Langbahn eigentlich lieber mag als die Kurzbahn.“