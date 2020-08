Sie ist weiter die beste Kraulsprinterin Österreichs: Nina Gangl. Die 16-Jährige aus Spillern verteidigte ihren Titel über 50 Meter Freistil bei den Staatsmeisterschaften in Graz. Bevor sie auf Urlaub fuhr, nahm sich das Top-Talent der SU Mödling noch Zeit für ein Interview.

NÖN: Gratuliere zu Ihrem Titel, waren sie überrascht?

Nina Gangl: Ich habe es gehofft, nein, eigentlich war es geplant. Allerdings war die Konkurrenz stärker als im Vorjahr, im Vorlauf war ich nur Zweite.

Als Belohnung gibt es jetzt eine Trainingspause bis Ende August, wie geht es dann weiter?

Gangl: Das weiß noch keiner, hängt alles von Corona ab. Es wären zwar noch internationale Wettkämpfe geplant, nur kann sich das im Wochentakt ändern.

Mühsam war für Sie auch der Lockdown, oder?

Gangl: Auf jeden Fall, ich konnte knapp acht Wochen nicht ins Wasser. Ich könnte mich nicht daran erinnern, jemals so lange nicht schwimmen gewesen zu sein. Von zehnmal ins Becken die Woche auf null war schon ein harter Schnitt und nicht sehr angenehm.

Wie haben Sie sich dann fit ge halten?

Gangl: Ich war zu Hause in Spillern und viel Radfahren. Dazu habe ich viel Krafttraining gemacht mit Hanteln und Gewichten. Wir haben genaue Trainingspläne bekommen und alles genau in Tabellen eintragen müssen. Aber es war wichtig, weil Stand heute bin ich so fit wie vor der coronabedingten Zwangspause. Nur eines ist mal fix: Ich mag das Training an Land nicht (lacht).

Aber jetzt ist der Trainingsalltag wieder eingekehrt, oder?

Gangl: Ja, aber auch das war eine Umstellung. Nur das erste Mal wieder im Wasser zu sein, das war ein wunderschönes Gefühl. Jetzt werde ich ab Anfang September wieder mein normales Trainingspensum abspulen, um spätestens 2021 wieder voll anzugreifen.

Stichwort nächstes Jahr: Wenn alles glatt läuft, finden dann die Olympischen Sommerspiele 2021 in Tokio

statt – ein realistisches Ziel oder mehr Wunsch denken?

Gangl: Für mich ist die Olympia-Verschiebung eine Riesenchance, weil

ich im Frühjahr noch die Chance habe, das Limit zu unterbieten. Bei meiner ak tuellen Bestzeit von 25,30 Sekunden über meine Parade disziplin 50 m Freistil fehlt mir knapp eine halbe Se kunde (Anm.: 24,77). Das ist möglich, realistisch und eine unglaub liche Motivation.

Und wie sieht es mit anderen Disziplinen bzw. Techniken aus?

Gangl: Nein, ich werde sicher bei den kurzen und schnellen Strecken bleiben, weil ich da meine Stärken am besten ausspielen kann. Ich bin spritzig und schnell und habe laut meinen Coaches eine Grundschnelligkeit, die man nicht trainieren kann. Warum sollte ich wechseln?