Stockerauer Schwimm-Nachwuchs räumte ab

Eine sensationelle Bilanz konnte der ASV2000 Athletik Schwimmverein Stockerau gemeinsam mit seinen NachwuchsschwimmerInnen nach dem heurigen Kids-Cup ziehen. Beim vierten Teil in der Aquacity in St. Pölten nahmen die Stockerauer Athleten und Athletinnen insgesamt zehn Medaillen mit nach Hause, davon fünf Mal Gold, ein Mal Silber und vier Mal Bronze.

Juliana Strambach durfte sich dabei mit fünf Goldmedaillen und einer Silbermedaille über den Tagessieg in ihrer Altersklasse freuen und räumte nach vier souverän absolvierten Cup-Bewerben auch die Gesamtwertung in ihrer Altersklasse ab.

Ihre Vereins- und Jahrgangskollegin Louisa Bader steigerte sich beim vierten Teil des Kids Cup stark und konnte sich über 50 Meter Rücken und 50 Meter Freistil jeweils über die Bronzemedaille freuen. „Wenn Louisa bei ihren Starts zu 200 Freistil und 100 Lagen nicht zu früh weg gesprungen wäre, hätte sie sogar noch je eine Silbermedaille holen können. Leider war sie noch nicht nervenstark genug, aber je mehr Wettkampfroutine sie sammeln kann, umso stärker wird auch Louisa noch aufzeigen“, freute sich Headcoach Chris Strambach mit seiner Schwimmerin.

Youngster Paul Lasslop zeigte ebenfalls einen großen Sprung in punkto Kraft und Technik und wurde für seinen Trainingsehrgeiz mit zweimal Bronze beim Kids Cup in St. Pölten belohnt. Ein Fehler beim Lagenbewerb kostet ihn leider eine weitere Medaille. Raphael Lehmann startete beim Kids Cup erstmals über die 50 Meter Delphin und konnte gleich mit einer neuen persönlichen Bestzeiten von 52 Sekunden anschlagen. „Aber auch bei den anderen Lagen hat Raphael seine Zeiten weit nach oben geschraubt. Wenn sein Trainingseinsatz weiter stimmt, bin ich sehr zuversichtlich, dass für ihn schon bald die erste Medaille drinnen sein wird“, meint Strambach.

Zusammenhalt im Verein passt

Für Amelie Wolf war es jahrgangsbedingt der letzte Einsatz beim Kids Cup, den sie mit zahlreichen neuen Bestzeiten versöhnlich beendete. Auf Grund eines schulisch bedingten Trainingsrückstandes in den letzten Wochen war diesmal leider kein Podestplatz für sie drinnen. „Ihre Zeiten haben aber gezeigt, dass sie mit etwas verstärktem Trainingseinsatz wieder an ihre Topform anschließen kann“, so Trainer Chris Strambach, der sich an dieser Stelle auch bei den Leistungsschwimmerinnen Alena Platz und Vanessa Fechner bedanken möchte, die ihn und die ASV2000-Kids tatkräftig vor Ort unterstützten. „Die Mädls haben den Kleinen mit Rat und Tat geholfen und waren ihnen auch eine wichtige mentale Stütze. Teamwork makes the dreamwork – einfach nur großartig“, freute sich der Headcoach über den tollen Zusammenhalt innerhalb der Stockerauer Schwimmergruppe.