Er ist weiter nicht zu schlagen! Philipp Forster vom FAC Gitti-City Stockerau zeigte bei den österreichischen Staatsmeisterschaften in Braunau am Inn, dass er einer der besten Gewichtheber des Landes ist.

Der 24-Jährige startete diesmal in der Kategorie bis 105 Kilogramm (Anm.: seit dem Sommer gibt es neue Gewichtsklasseneinteilung des Weltverbandes), wo er eine Klasse für sich war. Der junge Stockerauer konnte sich bereits mit seinen Erstversuchen auf 146 kg im Reißen und 180 kg im Stoßen den Staatsmeistertitel sichern. „Ich bin überglücklich, aber als ich gesehen habe, dass David Fischer nicht am Start ist, wusste ich, dass ich mich nur selbst schlagen kann.“ Er schloss die Meisterschaft letztendlich mit 151 kg im Reißen und 191 kg im Stoßen ab. Der Soldat konnte mit dieser soliden Leistung den sechsten Meistertitel in Folge feiern, sehr zur Freude auch des Trainerduos Andreas Leister und Herbert Schandl.

Aber Forster war nicht der einzige Athlet aus der Lenaustadt, der am Start war: Mario Pöttinger ging in der Klasse bis 77 kg an den Start. Dort konnte er

sich mit 112 kg im Reißen und 145 kg im Stoßen den Meistertitel in der U23 sichern. In der allgemeinen Klasse erreichte er einen soliden vierten Platz.

Für Forster ist das Sportjahr 2018 damit aber noch nicht abgeschlossen, denn am 15. Dezember wird er noch für seinen Mutterstadt AC in der deutschen Bundesliga an den Start gehen. Dort geht es um den Meistertitel. „Unser Sport hat dort einen ganz anderen Stellenwert, auch ist viel mehr Geld im Spiel.

Also da will ich mich noch einmal von meiner besten Seite zeigen.“