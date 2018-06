Am Samstag war es wieder soweit: Zum 13. Mal fand der Seyringer Dorf-Arena-Lauf im Schlosspark Seyring statt. Was das Besondere an diesem Event ist, erklärt Organisator Daniel Braunsdorfer: „Die Kinder stehen bei uns im Mittelpunkt und sind nicht, wie bei vielen anderen Läufen, nur das Beiwagerl.“

So einen Lauf zu organisieren ist aber nicht weniger Arbeit, wie Braunsdorfer erklärt: „Wir haben schon um 8 Uhr begonnen, die Straßen zu sperren. Also fad wurde uns nicht (lacht).“ Auch das Programm wurde kindergerecht gestaltet, das Areal war mit seinem Spielplatz perfekt dafür geeignet – was letztendlich an die 100 Kids mit ihrer Teilnahme honorierten. Zwar waren früher schon einmal 145 Kinder am Start, aber für Braunsdorfer und Co. vom Laufclub Dynamo Seyring gibt es eine klare Obergrenze: „Mehr als 150 geht einfach nicht, um die Qualität hochzuhalten.“ Es gab einen Unter-6-, U8-, U10-, U12- und einen zusammengelegten U14/U16-Lauf, alle „kindergerecht durchgeführt“, wie Braunsdorfer erklärt.

Was meint er damit? „Die jeweiligen Altersklassen starten getrennt voneinander. Es ist sinnlos, wenn wir Sechsjährige vorne weglaufen lassen, die dann von Zehnjährigen über- oder umgelaufen werden. Beim Vienna City Marathon starten ja die Kenianer auch am Anfang und nicht am Ende des Feldes.“ Um dieses Konzept weiter voranzutreiben, hat er eine neue Idee: den NÖ-Nachwuchscup.

Hintergrund - NÖ-Nachwuchscup

Mit dem Lauf in Seyring startete eine von Daniel Braunsdorfer und dem LC Dynamo Seyring neu gegründete Laufserie, der NÖ-Nachwuchscup – speiziell auf die Bedürfnisse der Kinder zugeschnitten. Die weiteren Stationen werden die Läufe in Wolkersdorf (23.6.), Stammersdorf (2.9.) und Gerasdorf (29.9.) sein.