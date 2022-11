Gesucht: Mehr Frauen an der Tischtennis-Platte

Werbung

Die Anzahl der tischtennisspielenden Damen ist rückläufig. Der NÖ Tischtennisverband versucht deshalb seit Jahren, eine Gegenbewegung einzuleiten, und langsam bewegt sich jetzt etwas – auch dank dem Bezirk Korneuburg, denn nachdem Sierndorf im Frühjahr bereits die zentralen Meisterschaften mit fünf Mannschaften veranstalten konnte, gab es nun mit dem Damen-Cup, der ebenfalls in Sierndorf ausgetragen wurde, eine beachtliche Steigerung auf zehn Mannschaften.

Das freute auch Sierndorfs Obmann Albert Wilder: „Damen-Veranstaltungen haben eine großartige Atmosphäre. Wir sind stolz, diese Veranstaltung ausgetragen zu haben. Am Tischtennissport interessierte Mädchen lade ich herzlich zu einem Training am Mittwoch um 17 Uhr ein. Wir haben in Sierndorf drei Trainerinnen, die gerne ihr Wissen teilen."

Dabei gab es beim Cup mit dem Team aus Lassee einen würdigen Sieger. Auf den zweiten Platz kam die Spielpartnerschaft Sierndorf/OMV Gänserndorf mit Damenreferentin und Veranstalterin Martina Wilder, die mit ihrer Partnerin Verena Zernpfennig nur im Finalspiel gegen Michaela Ganselmayer und Katharina Christ den Gegnerinnen gratulieren musste. Die weiteren Plätze im Damen-Cup belegten Wiener Neudorf, Hagenbrunn, SG Stockerau/Spillern, Matzen, SG Grenzland Drösing/Zistersdorf, Tulln, Klosterneuburg/I und Klosterneuburg/II.