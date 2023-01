Vojta erfüllte sich „Stockerltraum“

Werbung

Beim 40. Internationalen Raiffeisen Silvesterlauf in Peuerbach wiederholte der Serbe Elzan Bibic seinen Sieg von der letzten Austragung 2019. Mit einer Zeit von 18:54,76 gewann er knapp vor dem Kenianer Isaac Kipkemboi Too und Andreas Vojta aus Gerasdorf. Der 47-fache Staatsmeister erfüllte sich damit seinen langjährigen Traum vom Stockerl beim Silvesterlauf.

Dabei lieferten sich Bibic und Kipkemboi Too einen packenden Zweikampf. Bereits zur Hälfte der 6,8 Kilometer langen Distanz setzten sie sich deutlich vom Rest des Feldes ab. Der Kenianer attackierte in der vorletzten Runde und konnte sich etwas vom Serben absetzen, der aber in der letzten Runde wieder aufschließen und das Rennen im Zielsprint in einer Zeit von 18:54,76 Minuten mit 2,11 Sekunden Vorsprung gewinnen konnte.

Dahinter sicherte sich der Weinviertler Vojta in 19:05,23 Minuten den dritten Platz und ließ dabei starke Konkurrenz wie beispielsweise den EM-Fünften Mike Foppen aus den Niederlanden hinter sich. „Endlich hat es nach einer gefühlten Ewigkeit mit dem Podestplatz in Peuerbach geklappt“, war Vojta, der zusammen mit Julia Mayer auch Platz zwei in der Teamwertung holte, im Ziel überglücklich.