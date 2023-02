WM-Aus für Lukas Pachner

Werbung

Diesen Sonntag beginnen im georgischen Bakuriani die FIS Snowboard-, Freeski- und Freestyle-Ski-Weltmeisterschaften. Knapp über 20 Athleten stehen im ÖSV-Kader (siehe auch Seiten 70/71), ein Name fehlt aber auf der Liste: Lukas Pachner.

Der 31-jährige gebürtige Großrußbacher fehlt zum ersten Mal in seiner Karriere bei einem Großereignis. Dass es dann ausgerechnet noch dort ist, wo er 2021 seinen letzten Weltcup-Stockerlplatz herausfuhr, macht die Sache doppelt bitter. „Es zipft mich voll an, aber die Ergebnisse haben es leider nicht hergegeben“, seufzte Pachner im NÖN-Gespräch.

Beim letzten Weltcuprennen in Cortina d’Ampezzo kam für den Weinviertler das Aus in der Auftaktrunde, in der Endabrechnung reichte es nur für Platz 22. Auch in den Rennen vor Weihnachten schaffte es Pachner nicht, einen Top-Platz zu holen.

„Auch wenn es am Ende besser wurde, haben mir die Kilometer in den Beinen gefehlt – leider.“ Er spielt damit zum einen auf den ziemlich ausgedünnten Weltcup-Kalender der Snowboardcrosser an und zum anderen auf seine schwere Schulterverletzung, weshalb er die letzte Sommervorbereitung komplett verpasste. „Ich habe mir mehr erwartet, aber es war dann scheinbar schwerer als gedacht“, fand er ehrliche Worte.

Noch drei Weltcup-Rennen und das Fernziel Olympia

Die Flinte ins Korn werfen will der Wahl-Tiroler aber nicht, stehen doch nach der WM noch drei Weltcup-Stationen auf dem Programm: zweimal in der spanischen Sierra Nevada und einmal noch das große Finale in Veysonnaz in der Schweiz. „Da habe ich ja noch die Möglichkeit, zu zeigen, dass ich doch nicht so schlecht bin“, gibt sich Pachner kämpferisch.

Dann freut er sich auf die Sommervorbereitung 2023, „weil ich dann endlich wieder zu 100 Prozent fit sein werde“, so Pachner, der als Fernziel zu den Olympischen Winterspiele 2026 nach Mailand will.