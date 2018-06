Letzte Woche fanden in Vöcklabruck und Umgebung (Anm.: Oberösterreich) die nationalen Sommerspiele von Special Olympics Österreich statt. Etwas mehr als 1.500 Athleten aus ganz Österreich waren in der oberösterreichischen Bezirksstadt bzw. in Vöcklamarkt und am Attersee am Start, um in 18 Sport arten um die begehrten Medaillen zu kämpfen – unterstützt von knapp 600 Trainern und Be treuern.

Darunter befanden sich auch einige Athleten aus dem Bezirk Korneuburg, die im Fußball und Schwimmen an den Start gingen. Insgesamt holten Niederösterreichs Teilnehmer über 200 Medaillen, sieben davon er oberten Korneuburger. Florian Döltl und Florian Beck waren mit jeweils einer Gold- und Silbermedaille im Schwimmen die Besten. Luks Novotny (Silber), Johann Stein (Silber) und Maria Altenberger (Bronze) komplettierten den Medaillensatz. Alle diese Athleten sind übrigens vom Verein „Geh mit uns Behindertenhilfe“.

Florian Beck | Brücken bauen

Wichtiger war bei diesem Event aber ein anderer Aspekt: „Wir wollen mithilfe des Sports nachhaltige Brücken zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen bauen und eine Gesellschaft fördern, in der man sich auf Augenhöhe begegnet“, erklärt Heinrich Olsen, Sportdirektor von Special Olympics Österreich, stolz. 35 Botschafter, darunter namhafte Sportler wie Andreas Gold berger oder Ivica Vastic, waren als tatkräftige Unterstützer ebenfalls dabei.