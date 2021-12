Mit Staatsmeistertitel im Gepäck zur Schwimm-WM

Für Nina Gangl aus Spillern startet in dieser Woche das nächste große Abenteuer: Sie fliegt als Teil eines zwölfköpfigen österreichischen Teams zu den Kurzbahn-Weltmeisterschaften in Abu Dhabi. Zuvor war sie Anfang Dezember aber noch bei den Staats- und Junioren-Meisterschaften über die Kurzbahn in Graz am Start.

Obwohl die Erwartungen der 18-Jährigen im Vorfeld eher gedämpft waren, zeigte sie dort groß auf. So holte Gangl in der allgemeinen Klasse neben dem Staatsmeistertitel in ihrer Paradedisziplin, den 50 Metern Freistil, Silber über 100 Meter Freistil und Lagen. Über 200 Meter Freistil und 50 Meter Rücken sicherte sie sich die Bronzemedaille. Auch in der Juniorenwertung schlug Gangl zu, dort schnappte sie sich die Meistertitel über 50 und 200 Meter Freistil sowie 50 Meter Rücken. „Das war echt überraschend gut. Letztes Jahr konnte ich den Staatsmeistertitel ja nicht holen, ich bin sehr glücklich, dass ich das jetzt geschafft habe“, freute sie sich.

Ziel für die WM: Erfahrungen sammeln und Spaß haben

Damit kann Gangl nun bestens vorbereitet, wenn auch etwas unverhofft, zu ihrer ersten WM fliegen, die am Donnerstag beginnt. Schließlich war der Verband nach der Erbringung des B-Limits bei den Europameisterschaften im November davon ausgegangen, dass sie das A-Limit gebraucht hätte. „Da ist ein Fehler passiert, man durfte sich früher auch immer mit dem B-Limit qualifizieren. Ich habe mich also offiziell qualifiziert und darf mitfahren“, ist die Vorfreude bei der 18-Jährigen bereits groß.

In Abu Dhabi wird sie am Montag über 50 Meter Freistil starten, dazu kommen noch einige Einsätze in den Staffeln. Ein konkretes Ziel, was die Platzierung angeht, hat Gangl nicht. Für sie ist wichtig: „Ich will dort einfach Spaß haben, auch auf die anderen schauen und Erfahrungen sammeln. Vielleicht ist auch eine Bestzeit drinnen.“