Zwei Korneuburger Asse bei der Universiade in Chengdu

Die World University Games, früher auch als Universiade bekannt, mit rund 13.000 Teilnehmern aus 141 Nationen ist man die zweitgrößte Multisportveranstaltung der Welt nach den Olympischen Sommerspielen. Heuer finden sie, wegen Corona mit zweijähriger Verspätung, im chinesischen Chengdu statt, genauer gesagt vom 8. bis 19. August. Mittendrin statt nur dabei zwei Top-Sportlerinnen aus dem Bezirk Korneuburg – und zwar höchst erfolgreich:

Turnsport

Am vergangenen Wochenende wurden die Final-Entscheidungen im Kunstturnen ausgetragen. Bianca Frysak vom ÖTB TV Langenzersdorf schaffte zuerst im Mehrkampf die Top Ten und brillierte anschließend auf den Plätzen fünf am Boden, Fünf am Schwebebalken und Sieben am Stufenbarren.

Das Motto der Universiade, „Where Dreams Come True“ bestätigte sich für Frysak eindrucksvoll. Im Mehrkampf-Finale am Freitag an allen vier Geräten lief es zwar nicht ganz so souverän-fehlerfrei wie in der Qualifikation am Donnerstag. Daher wurde es statt Platz 7 im Vorkampf der zehnte in der Entscheidung. Doch in den Gerätefinals am Samstag zeigte sich die 24-jährige Sportstudentin von ihrer besten Seite – und arbeitete sich von ihren Qualifikationsplätzen noch deutlich nach vorne.

Frysak hatte sich ursprünglich als Siebente „nur“ in das Finale am Schwebebalken geturnt, hätte als jeweils erste Reserve am Stufenbarren und Boden zusehen müssen. Doch dann wurden diese Plätze kurzfristig noch frei, Frysak nutze die Chancen und legte zu.

„Dieser Tag war wie ein Traum. Ich bin gänzlich ohne Erwartungen hineingestartet, hatte eher Sorge, dass mir am dritten Wettkampftag hintereinander die Kraft langsam ausgehen würde. Was dann herausgekommen ist, ist unbeschreiblich, hat alle meine bisherigen Leistungen getoppt“, war Frysak sprachlos. „Ich bin stolz und gehe jetzt mit sehr viel Selbstvertrauen in die WM-Vorbereitung.“

Rudersport

Für Chiara Halama vom Korneuburger Ruderverein Alemannia ging mit dem Start in China ein Traum in Erfüllung. Dabei hatte die Studentin der TU Wien allerdings Lospech und musste am Freitag im am stärksten besetzten Vorlauf antreten - zwei ihrer Konkurrentinnen holten am Ende Gold und Silber.

Daher belegte sie bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit Platz fünf und hatte im Hoffnungslauf am nächsten Tag die Chance, mit einem Top-Drei-Resultat einen Platz unter den besten Zwölf zu errudern. Im Hoffnungslauf wurde sie jedoch knapp Vierte. „Das war sehr ärgerlich, weil ich eigentlich denke, dass ich besser performen könnte“, meinte sie. Am Ende Stand Platz 13.

Damit erruderte sie zwar nicht das Ergebnis, das sie sich vorgenommen hatte. Nach ihrem Bandscheibenvorfall im Winter ist der 24-Jährigen allerdings auch bewusst: „Vor einem halben Jahr hätte ich nicht gedacht, dass ich in meinem Leben überhaupt irgendwann noch einmal rudern kann. Jetzt stehe ich da bei einem Großevent, das ist einfach unglaublich.“