Und plötzlich sind es nur mehr vier Punkte auf den Tabellenführer und Winterkönig aus Neudorf. Der 1. FC Bisamberg brachte sich mit drei Siegen in Serie wieder in Stellung im Titelkampf der Gebietsliga Nord/Nordwest. Zwar reichte es trotz des Sieges beim Herbstmeister am Samstag nicht mehr zu Platz eins, aber wichtiger ist ohnehin, im Sommer den Platz an der Sonne einzunehmen.

Bereits vor ein paar Wochen, als Bisamberg noch etwas weiter unten drinnen steckte, meinte Sektionsleiter Franz Holzer zur NÖN, was die Neudorfer können, kann Bisamberger schon lange. Er sollte Recht behalten, denn der FCB bewies in den letzten Wochen eindrucksvoll, dass die Qualität vorhanden ist, um den ganz großen Wurf zu landen. Auch weil man Trainer Gerald Schalkhammer in Ruhe arbeiten ließ und er der Mannschaft seine Handschrift verpassen konnte.

Jetzt bleibt nur die Frage, ob sich Bisamberg im Winter noch einmal verstärkt, um im Frühjahr total anzugreifen. Bisher meinte Holzer immer nur, dass so etwas nur in Frage kommt, wenn der Titel in Reichweite ist. Jetzt ist er sogar in Griffweite. Nimmt man Holzers Versprechen nun für bare Münze, dann wartet eine interessante Übertrittszeit auf die Bisamberger Fans.