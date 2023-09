Hollabrunner Schogger von der Landeshauptfrau in Stockerau geehrt

Die Sportunion Niederösterreich lud am vergangenen Samstag zur Ehrenamtsgala „Club der Goldenen“ in das Veranstaltungszentrum Z2000 nach Stockerau. Dabei dankten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Sportunion NÖ Präsident Raimund Hager, Sportunion Österreich Präsident Peter McDonald und Sport- union-Landesgeschäftsführer Markus Skorsch sowie Bischof Alois Schwarz den Ehrenamtlichen für ihre Tätigkeit und zeichneten langjährige Mitglieder aus. Auch aus dem Bezirk Hollabrunn: Mit dem Goldenen Ehrenzeichen der Sportunion ausgezeichnet wurden Leopold Schlogger von der Sportunion Hollabrunn und langjähriges Mitglied der Landesleitung, sowie Birgit Fürnkranz-Maglock, seit 1996 im Union Schwimmverein Krems und Mitglied im Landesvorstand der Sportunion NÖ.

Landeshauptfrau war von Schieder begeistert

„Sport ist ein ganz wichtiger Teil unseres Lebens, der uns fit und gesund hält. Mit ganz viel Sport schaffen wir es auch, im Alter gesund zu bleiben und das hohe Alter zu genießen“, sagte Landeshauptfrau Mikl-Leitner und meinte weiters: „Der Sport hat das Seine getan, dass ihr nach wie vor fit seid. Beim Reingehen habe ich eine Dame kennengelernt, Margit Schieder aus Hollabrunn, 98 Jahre jung, 46 Jahre ehrenamtlich tätig und vor einigen Jahren hat sie die Silberne gemacht. Sie ist für uns ein ganz großes Vorbild.“

Die „Oldies und Goldies“ hätten unglaublich viel in Niederösterreich bewegt, deshalb sei sie stolz darauf, dass über 30.000 Ehrenamtliche die Sportunion begleiten und als Lebensader in Niederösterreich gestalten. Die Sportunion zähle über 200.000 Mitglieder in über 1.000 Mitgliedervereinen bei 573 Gemeinden. „Das kann sich sehen lassen“, so die Landeshauptfrau. Jede Investition in den Sport komme vielfach zurück, es zahle sich daher aus, in Sportstätten und das Ehrenamt zu investieren. „All das wäre nicht möglich ohne die Ehrenamtlichen“, unterstrich sie in ihrer Rede.

Sportunion NÖ Präsident Raimund Hager sagte, die Sportunion Niederösterreich sei der größte Sportverband des Landes und es freue ihn besonders, heute mehr als 300 Träger des Goldenen Ehrenzeichens willkommen zu heißen: „Ohne euch würden wir heute nicht da sein, ohne euch wären das soziale Gefüge und die Gemeinschaft in den Gemeinden nicht so. Ohne euch wären die Menschen in ganz Niederösterreich nicht so fit.“

Der Stockerauer Vizebürgermeister Martin Falb sagte, dass sich „Sport und Stockerau am besten in der Sportunion ausschildern lassen.“ Stockerau zähle 16.000 Einwohner und rund 140 Vereine, 80 davon seien Sportvereine und die Sportunion sei in dieser „sehr reichen Vereinslandschaft mit mehr als 1.100 Mitgliedern der mit Abstand größte Player.“