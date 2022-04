Reiter trotzten dem Wetter

Werbung

Trotz winterlichem Wetter war der Auftakt der NOEPS Landescups am ersten Aprilwochen ende in Hetzmannsdorf ein voller Erfolg. Im Rahmen des zweitägigen nationalen Springturniers der Kategorie C im Reitclub St. Patrick ging es mit der Equiva Trophy, dem Lizardo Ponycup und dem Petfrost Jungpferdecup in die Saison 2022.

In der Sparte Springreiten gibt es heuer ja insgesamt acht NOEPS Landescups mit einer Dotation von rund 45.000 Euro. In Hetzmannsdorf standen an den beiden Tagen insgesamt 26 Springprüfungen mit einer Höhe von bis zu 1,25 Metern auf dem Programm, von den hoch motivierten Reitern aus ganz Niederösterreich wurden rund 400 Starts absolviert. Das erfahrene Team des Reitclubs St. Patrick um Jörg und Benedikt Domaingo sorgte trotz Wintereinbruch für beste Bedingungen für Reiter und Pferde. „Der Platz war super zum Reiten“, meinten die Teilnehmer.

Im erstmals ausgetragenen Petfrost Jungpferdecup holte sich Adina Neuretter vom Team Semper Salio mit ihrem sechsjährigen ungarischen Wallach „Konyaszek Amigo“ souverän und fehlerfrei den Sieg.

Den Heimsieg nur knapp verpasst

Der Lizardo Ponycup ist ebenfalls neu in der Riege der NOEPS Landescups und wurde in zwei Höhen ausgetragen. Über 70 Zentimeter siegte Nicola Wallner von der Pferdewelt Reichenau (Bezirk Neunkirchen) auf ihrem „Pony Easy Tschisi“ mit der tollen Stilnote von 7,7. Sie verhinderte damit einen Heimsieg des RC St. Patrick, denn auf Rang zwei standen mit einer Stilnote von 7,4 Laetitia Schindler und ihr „Snoopy 27“. Über die Höhe von 95 cm siegte Livia Schranz für den Reitsportverein Lassee (Gänserndorf) im Sattel ihres Schecken „Harold B“.

In der beliebten Equiva Trophy holte sich Lara Zwickls vom Team Semper Salio aus Enzesfeld (Baden) auf ihrem Pferd „Chupa Chups“ (0/46,70) den Sieg. Das beste Ergebnis für den Heimverein erritt Kristin Rapp mit „Leandros“, die beiden holten mit einer fehlerfreien Runde in 51,24 Sekunden Platz fünf.