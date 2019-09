Aus vier Schlägern wurde wieder nur einer – und das mit Erfolg. Der Großengersdorfer Lukas Windischberger widmete sich nach seinem Racketlon-Abstecher zu den Austrian Open (Anm.: die NÖN berichtete) seiner neuen Schwerpunktsportart Squash und nahm in dieser an der Europameisterschaft in Bukarest teil. Für den 27-Jährigen war es der erste internationale Einsatz für Österreich im Einzel bei so einem Großereignis – übrigens als einziger rot-weiß-roter Vertreter.

privat

Dabei ist der Weinviertler nur Nummer sechs der heimischen Rangliste, allerdings war das ohne Bedeutung, wie er erklärt: „Da die aktuellen Leistungen in letzter Zeit höher gewichtet wurden als die Rangliste, deren Berechnungen sehr weit in der Vergangenheit hängen, war ich doch dabei. Da habe ich mich schon geehrt gefühlt.“

Eines vorweg: Sein Einsatz war mehr als gerechtfertigt, denn im Herren-Feld gab es nur 32 Plätze und Windischberger begann gleich mit einem sehr starken Auftritt. Er bezwang den rumänischen Lokalmatador Bogdan Catalin Vasile mit 3:0. Danach wartete mit dem Titelverteidiger und ehemaligen Weltranglistenfünften Borja Golan aus Spanien allerdings eine fast übermächtige Hürde: „So ein Spiel auf höchstem Niveau war auch für mich eine Erfahrung. Ich habe viel mitnehmen können“, strahlte der Großengersdorfer. Ein Satzgewinn war allerdings nicht drin, am Ende stand eine 0:3-Niederlage.

So ging es für ihn um die Plätze neun bis 16, zwei Siegen über den Polen Filip Jarota (3:1) und den Slowenen Martin Mosnik (3:1) stand eine Niederlage gegen den Kroaten Martin Kegel (1:3) gegenüber – machte Rang elf in der Endabrechnung, „mit dem ich sehr zufrieden bin.“

Wie weit ist das Multitalent eigentlich von der Weltspitze entfernt? „Gute Frage, das ist schwer zu sagen, da ich selten die Chance bekomme, gegen Topspieler wie Golan antreten zu können. Aber für mich ist es schön, zu sehen, dass ich dennoch schon ein Match gegen solche Spieler so gestalten kann, das sie auch gefordert sind und mich ernst nehmen.“

Weiter ging es dann zu einem Challenger-Turnier in der Schweiz, bevor Windischberger neben dem normalen Squashtraining auch dem Ligastart in Deutschland (SC Wiesloch) und Österreich (Team Wien) Anfang Oktober entgegenfiebert und sich, und da wären wir wieder am Anfang, langsam auch auf die Racketlon-Team-WM im November in Leipzig vorbereitet.