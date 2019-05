Der FAC Gitti-City Stockerau hat nicht nur starke Männer, sondern auch genauso starke Frauen. Das bewiesen die Weinviertler Athletinnen bei den Staatsmeisterschaften im Gewichtheben der Frauen in Vösendorf. Dort gab es einen wahren Medaillenregen für den Top-Verein aus der Lenaustadt.

Für das Highlight sorgte die erfahrene Patricia Bernhaupt, die sich nach intensiver Vor bereitung den Staatsmeistertitel in der Kategorie bis 64 Kilogramm sichern konnte. Die 22-Jährige konnte mit 72 kg im Reißen und 81 kg im Stoßen sogar neue Bestleistungen zur Hochstrecke bringen.

Ein „goldiges“ Comeback feierte auch Franziska Rath nach zweijähriger Babypause in der Klasse bis 87 kg. Sie jubelte mit 71 kg im Reißen und 85 kg im Stoßen über den Sieg. Hochspannung gab es in der Gewichtsklasse bis 59 kg: Anna Zizlavsky und Lena Kamper lieferten sich dort ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Beide erkämpften sich 150 kg im Zweikampf, und durch eine neue Regelung der internationalen Durchführungsbestimmungen gewinnt jene Athletin, welche diese Last zuerst erreicht. Das war Kamper, die mit 67 kg im Reißen und 83 kg im Stoßen sensationell den Vizestaatsmeistertitel vor Zizlavsly (66 kg Reißen/84 kg Stoßen) eroberte. Petra Kasbarian wurde noch starke Achte

(47 kg/55 kg). Vanesa Koprivica setzte den Medaillenregen in der Gewichtklasse bis 76 kg fort und konnte sich mit 61 kg im Reißen und 72 kg im Stoßen Platz drei und Bronze sichern.

Mit insgesamt neun Starter innen stellte am Ende Union Lochen die größte Mannschaft. Lochen gewann auch überlegen die Vereinswertung, dicht gefolgt vor den Damen von Gitti-City und dem SK-Vöest. Die Trainer des Gewicht hebervereins aus Stockerau blicken damit auf eine erfolgreiche Meisterschaft zurück: „Wir haben einmal mehr bewiesen, dass wir zu den besten Vereinen in Österreich zählen. Bei uns gibt es kein starkes und schwaches Geschlecht“, meinte Cheftrainer Herbert Schandl stolz.