Achtjähriges Tischtennis-Ass zeigte auf

UTTC Stockerau

Das jüngste Team im Teilnehmerfeld der diesjährigen österreichischen Unter-1-Meisterschaften kam aus Niederösterreich – und machte eine ausgezeichnete Figur. Mit zwei U9-Spielern schrammte das NÖTTV-Team nur knapp an einer Medaille vorbei. „Rohdiamant“ Louis Fegerl vom UTTC Stockerau bestätigte dabei sein großes Talent mit einer Medaille im Einzel. Aber alles der Reihe nach:

In der Bezirkssporthalle in Freistadt im Mühlviertel ging es zunächst mit den Teambewerben los. Von insgesamt neun teilnehmenden Mannschaften hatte das NÖTTV Team den niedrigsten Altersdurchschnitt aufzuweisen. Mit von der Partie waren die beiden U9-Spieler Fegerl und Paula Schultschik sowie Christoph Wagner (U11). Im Entscheidungsdoppel gegen das steirische Team sicherte die Zistersdorferin an der Seite von Louis Fegerl mit einem 3:1-Sieg ihrem Team den starken vierten Platz. Diese Platzierung lässt ob des jungen Alters von Fegerl und Schultschik für die Zukunft auf mehr hoffen.

Im Einzel schaffte es Fegerl auch locker in den Hauptbewerb. Der Sohn von Ex-Weltklassespieler, ÖTTV-Sportdirektor und -Vizepräsident Stefan Fegerl war als Nummer vier gesetzt und wurde seinen Vorschusslorbeeren mit Bronze mehr als nur gerecht – seine erste Medaille bei Nachwuchsmeisterschaften.

TTV Sierndorf

Zwei Tage lang matchten sich Nachwuchs und allgemeine Klasse in Sierndorf in 20 Bewerben um die ASKÖ-Landesmeistertitel. Zum Turnierstart gab es Festreden von Bürgermeister Ernst Kreuzinger, ASVÖ-NÖ-Präsident Conrad Miller und Landesfachwart Helmut Faltinger, ehe die Nachwuchsspieler zum Schläger griffen. Am Sonntag ging es mit der allgemeinen Klasse weiter. Von Stunde zu Stunde steigerte sich die spielerische Qualität der Akteure, ehe gegen Abend die Profis aus Bundes- und Landesliga aufschlugen.

Das Herren Einzel offen und damit den Landesmeister-Titel sicherte sich Lokalmatador und 2.-Bundesliga-Spieler Martin Kinslechner mit einem 3:1 im Finale gegen Tullns Nachwuchs-Ass Patrick Skerbinz. Bernhard Garaus (Guntramsdorf) und Jürgen Müllner (Wiener Neustadt) belegten die dritten Plätze. Bei den Damen glänzte Isabella Hauer (Oberes Triestingtal/Guntramsdorf) golden vor Karin Bacher (Guntramsdorf) und Turnierleiterin Martina Wilder.

Aus Sierndorfer Sicht ist ebenfalls erfreulich, dass Jakob Wilder mit vier Bewerbssiegen (U15, U18, U15-Doppel und Herren Einzel bis 1.200 Punkte) erfolgreichster Spieler des Turniers wurde.