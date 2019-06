Bereits zum sechsten Mal veranstalteten die Stockerau Cubs in der Vorwoche ihren beliebten Schulcup. Diesmal nahmen nur die Sportklassen des Gymnasiums Stockerau daran teil. „Wie die Jahre zuvor konnten sich die Kinder im Rahmen von Schnuppertrainings auf das Turnier vorbereiten, und alle fiebern schon dem Höhepunkt entgegen“, freute sich Cubs-Pressesprecher Gabor Agardi über den großen Andrang.

Nach dem Grunddurchgang kristallisierten sich die Klassen 1b, 2a und 2b als stärksten Mannschaften heraus. Das Finale fand dann zwischen den beiden zweiten Klassen statt. Es waren allesamt sehr spannende Spiele bei perfektem Wetter. Die Schüler waren begeistert und zeigten, was sie im Zuge der Vorbereitungstrainings am Baseball-Platz und im Gymnasium gelernt hatten. Großes Lob für den Baseball-Verein gab es auch von Direktorin Claudia Reinsperger: „Ich wurde von meinen Kollegen, die heute am Baseball-Turnier teilgenommen haben, informiert, dass der Baseball-Verein eine wirklich tolle Sportveranstaltung für unsere Schülerinnen und Schüler organisiert hat. Es hat den Kindern wieder einmal – wie bereits auch in den vergangenen Jahren - großen Spaß gemacht. Wir wissen das zu schätzen.“

Cubs-Präsident Wolfgang Talir und Mitorganisator Christoph Assmann führten launig durch den Tag, und auch für das leibliche Wohl war gesorgt.