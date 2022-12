Handballer besiegten Ländle-Klubs

Werbung

UHC Stockerau

Trotz der vermeintlich klaren Favoritenrolle gegen den derzeitigen Tabellenletzten war den Damen des UHC klar, dass das Heimspiel gegen Dornbirn am Samstag kein Selbstläufer werden würde.

Dementsprechend eng gestaltete sich auch die erste Halbzeit, in der die Stocker auerinnen gegen die aggressive Deckung der Vorarlbergerinnen phasenweise keine Mittel fanden. So entwickelte sich ein knappes Spiel, durch technische Fehler Dornbirns kamen die Gastgeberinnen aber immer wieder zu Gegenstößen und erarbeiteten sich einen Vier-Tore-Vorsprung.

Bis zur Pause kämpften sich die Vorarlbergerinnen aber wieder bis auf ein Tor zurück, Stockerau ging daher mit einer knappen 15:14-Führung in die zweite Halbzeit. In dieser konnten sich die UHC-Damen zu Beginn einen kleinen Vorsprung erarbeiten, Dornbirn kämpfte sich jedoch abermals zurück und glich in der 50. Minute zum 23:23 aus. Mit großem Kampfgeist und einer guten Deckung eroberten die Stockerauerinnen die Führung aber wieder zurück und fuhren schlussendlich einen 31:28-Sieg ein. „Ich bin stolz auf meine Mädels, es war wieder sehr guter Teamgeist, aber wir haben auch noch viel Arbeit vor uns“, meinte Coach Moshe Halperin.

Union Korneuburg

Einige Ähnlichkeiten dazu wies das Spiel der Damen der Union Korneuburg auf. Auch sie traten am Samstag gegen einen Vorarlberger Klub an, sie spielten auswärts gegen Feldkirch. Die Ausgangslage war ebenfalls klar: Von der Papierform her galt man gegen die erfahrene WHA-Mannschaft als klarer Außenseiter. Auch einige Ausfälle aufgrund von Verletzungen und Erkrankungen erleichterten die Situation nicht.

In Abwesenheit von Trainer Peter Schildhammer starteten die Korneuburgerinnen aber gut ins Spiel und erarbeiteten sich bereits nach wenigen Minuten einen kleinen Vorsprung. Erst nach zehn Minuten fanden auch die Gastgeberinnen ins Spiel und kamen wieder heran. Von da an entwickelte sich ein knappes Spiel, die Führung wechselte immer wieder. Kurz vor der Pause fixierte Ines Grandits mit einem Treffer aber den Pausenstand von 17:16.

Die zweite Halbzeit begann ähnlich und keine der beiden Mannschaften konnte sich absetzen. Ab der 45. Minute erarbeiteten sich die Korneuburgerinnen aber einen kleinen Vorsprung, den sie kontinuierlich bis auf vier Tore ausbauten. In der Schlussphase ließen sie Feldkirch nicht mehr herankommen, machten die Überraschung perfekt und gewannen mit 30:26.

„Die Teamleistung war an diesem Abend der große Pluspunkt, der diesen Sieg erst möglich gemacht hat“, hoben die Korneuburger hervor.