Tischtennis-Herren jubelten über den Klassenerhalt

1. Bundesliga Herren

Die Pflicht ist für Panaceo Stockerau erfüllt. Nach dem 4:0 bei Kuchl am Samstag konnte der Europe Trophy-Dritte nur noch zusehen und hoffen, dass entweder Baden (bei Salzburg) oder Kennelbach (bei Meister Wels) am Sonntag erfolglos bleiben, um der Relegation zu entkommen. Das Daumendrücken half: Die Lenaustädter konnten dank der 2:4-Niederlage von Kennelbach der Relegation entkommen und beendet die durchwachsene Meisterschaft punktegleich mit den Vorarlbergern auf Rang fünf.

Zurück zu Kuchl: Beim letzten Grunddurchgangsspiel wurde Michal Bankosz, der am Vortag gegen Salzburg noch krankheitsbedingt passen musste, zum Helden. Der Pole gewann sein Einzel und zum Abschluss das Doppel mit David Serdaroglu mit 3:1. Zuvor hatten Alexander Chen und Serdaroglu für Stockerau gescort.

2. Bundesliga Herren

Ein Wochenende voller Spannung und Dramatik liegt hinter den Sierndorfern. Am Ende stand der Klassenerhalt fest und die Geburt eines „neuen Heldens“. Aber alles der Reihe nach:

Am Samstag am Flötzersteig vor 100 Zuschauern und vielenmitgereisten Sierndorfer Fans war das Spiel zwischen Sportklub/Flötzersteig und dem TTV Sierndorf als Spiel gegen den Abstieg groß angekündigt. Erstmals live übertragen per Laola TV und kommentiert von Tarek Al Samhoury und Martin Doppler, war keine Zeit für hängende Köpfe. „Es gab für uns nur eine Richtung: vorwärts, angreifen“, verriet Obmann Albert Wilder die Marschrichtung.

Sensationelle Aufholjagd wurde belohnt

Doch zuerst waren es die Gastgeber vom Flötzersteig, die die Initiative an sich rissen und nach vier Einzel 3:1 in Führung lagen. David Klaus war maßgeblich für die starke Leistung der WSC/Flötzersteiger verantwortlich und gewann sowohl gegen Martin Kinlsechner als auch gegen Tomas Janci jeweils 3:1. Johannes Maad hielt die Weinviertler mit einem 3:2 gegen Stephan Wyss im Duell der Youngsters am Leben und setzte gegen Norbert Rapolt fulminant nach – 3:2. Es ging hin und er und Kinslechner - der bereits heuer mehrmals zum Favoritenschreck wurde - kämpfte, lief und zeigte gewaltiges Herz in seinem Match gegen Rapolt im letzten Einzel des Tages, beim Spielstand von 4:4. Mit 3:1 feierte er den so wichtigen Sieg für den TTV Sierndorf zum 5:4. Da brachen erstmals die Dämme bei den Sierndorfern und der Jubel kannte keine Grenzen, denn mit dem Unentschieden war der Klassenerhalt so gut wie fix. Dazu kam die Belohnung mit dem Entscheidungsdoppel bei 5:4 mit der Chance auf den Sieg. Das routinierte Sierndorf-Doppel Janci/Kinslechner behielt auch in dieser Drucksituation – Endstand 6:4.

Ohne Druck ging es dann am Sonntag gegen den Wohnpark Alt Erlaa. Diesmal lag man vor dem Entscheidungsdoppel mit 5:4 in Führung, doch diesmal hatten die Wiener das bessere Ende für sich. Das 5:5 ist dennoch ein großartiges Ergebnis und bescherte Sierndorf am Ende 29 Punkte in der Tabelle und den vierten Rang im unteren Play-off. „Ende gut, alles gut“, kommentierte Wilder launig.