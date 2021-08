Ein erfreuliches Déjà-vu er lebten die Stockerau Cubs in der 2. Bundesliga Ost. Nach dem Grunddurchgang stehen die Lenaustädter zum zweiten Mal als Sieger fest und ziehen damit als Topfavorit in die Play-offs der besten Vier ein.

Der Titelverteidiger behielt auch in den beiden letzten Saison spielen gegen die Diving Ducks aus Wiener Neustadt die Oberhand, wobei die Gäste aus Stockerau im ersten Spiel lange Zeit einem 0:5-Rückstand hinterherliefen. Erst im aller letzten Inning konnte die „gefiederte“ Abwehr geknackt werden. Felix Holzer, Darryl Worcester und Rene Lachinger machten mit ihren Runs den Unterschied aus und stellten auf 10:7. Im zweiten Spiel des Tages fanden die Cubs wieder zu ihrer gewohnten Stärke zurück und ließen den Diving Ducks II keine Chance.

Pitcher Michael Schneider lieferte – wie auch seine Hintermannschaft – eine Top-Leistung ab. Eine einzige Unachtsamkeit konnten die Gastgeber für einen Run nutzen, das restliche Drehbuch schrieben die Weinviertler – und dieses beinhaltete elf Runs in fünf Innings, was wiederum einmal mehr in dieser Saison einen vorzeitigen Sieg nach „Mercy Rule“ (vorzeitiges Spiel ende bei zu großer Führung) bedeutete. Endergebnis: 11:1.

„Wenn die Spieler ihr Potenzial abrufen können und wir auch ohne Verletzungen bleiben, haben wir sehr gute Chancen.“ Headcoach Martin Langlois über die Chancen auf die Titelverteidigung.

Nun haben die Stockerauer beinahe einen Monat lang Zeit, um sich auf das Play-off-Halb finale Ende August vorzu be reiten. Headcoach Martin Langlois ist stolz auf seine Mannschaft, die heuer nur drei Spiele verloren hat: „Wir haben ein tolles Pitching, das neben den bisherigen Nationalteamspielern Alex (Anm.: Seidl) und Michi (Schneider) auch durch neue Talente wie Lukas (Assmann) verstärkt wird. Auch zentrale defensive Positionen sind bei uns stark besetzt.“ Wie schätzt er die Chancen für eine Titelvertei digung ein? „Wenn die Spieler ihr Potenzial abrufen können und wir auch ohne Verletzungen bleiben, haben wir sehr gute Chancen, dass wir im Finale wieder triumphieren.“

Im Halbfinale warten ent weder erneut die Diving Ducks II aus Wiener Neustadt oder die Vienna Wanderers II – das hängt noch von den Nachtragsspielen ab. Bleibt noch eine Frage: Würden die Stockerauer bei einem erneuten Titelgewinn diesmal aufsteigen wollen?

Aufstieg wird bei Platz eins neu evaluiert

Langlois hat dazu eine klare Meinung: „Sportlich sind wir sicher schon stark genug, um auch in der höchsten Spielklasse im Kampf um die Play-off-Plätze mithalten zu können. Allerdings müssen wir für einen eventuellen Aufstieg weiter an einer langfristigen Infrastruktur arbeiten. Ein solides und positives Wachstum ist dafür notwendig. Wir werden im Falle eines weiteren Meistertitels auf jeden Fall alles evaluieren.“

Ob dann auch US-Import Melvin Perdue bleibt, der sich als gute Verstärkung entpuppte und guten Einfluss auf die weitere Entwicklung der jungen Cubs-Spieler hatte, ist noch offen.