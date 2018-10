30 Jahre Taekwondo Kumgang Stockerau – dieses Jubiläum feierte der Verein vor Kurzem im Saal des Pfarrzentrums Stockerau. Vereinsmitglieder, Ver treter der Verbände, allen voran ÖTDV Präsident Reza Zademohammad, sowie die finanziellen Unterstützer des Vereins fanden sich ein, um nach diversen Rückblicken und Ehrungen bis in die Nacht zu feiern.

Für die WM bereit! Stockeraus Aushängeschild Nina Reinsperger. | privat

Beson derer Dank galt der Raiffeisenbank Stockerau: Annemarie Thurner und Sandra Brunner übergaben einen Scheck über 1.500 Euro. Besonders emotional: René Fuchs übergab aus dem Nachlass seines ver storbenen Vaters Erich, einem der größten Unterstützer, 1.000 Euro für einen Fond zur Unterstützung von finanziell notleidenden Mitgliedern.

Auch sportlich gab es etwas zu bejubeln, und zwar das WM Ticket von Nina Reinsperger. Der Vorstand des ÖTDV hat nämlich ihre Nominierung bestätigt. Somit ist es fix, dass Reinsperger Österreich bei der Poomsae Weltmeisterschaft (Anm.: Poomsae ist Formenlauf statt Kampf) in Taipei Mitte November in der Klasse bis 30 Jahre Damen Einzel und Team vertreten wird. Nach ihrem Trainer Martin Beranek, der von 2006 bis 2008 bereits WM-Luft schnupperte, ist die Stockerauerin das zweite Vereins mitglied bei diesem Großevent. Rein sperger ist nun in der intensiven Vorbereitungsphase. Unterstützt wird sie von Beranek (Techniktraining) und Peter Wiesner (Stabilisationstraining).