Erstes Eishockey-Finale fiel ins Wasser, das zweite auch?

Groß wäre die Vorfreude in Zwettl auf das erste Finalspiel der Hurricanes gegen die Stock City Oilers III in der Landesliga 2 gewesen, witterungsbedingt fiel es aber buchstäblich ins Wasser. Aufgrund der hohen Außentemperaturen zum Wochenende hin schmolz die Eisdecke auf der Zwettler Kunsteisbahn nur so dahin.

Am Samstag musste der ESV Zwettl die Eis-Saison daher etwas überstürzt für beendet erklären, die letzten Events wurden abgeblasen. So war dann auch freilich an ein Eishockey-Match am Abend nicht mehr zu denken.

„Schade drum! Aber es war einfach zu warm. Als ich wegen der Ab sage beim Schiedsrichter angerufen habe, hat er mir gesagt, dass fast kein Spiel stattfinden hat können. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendwo in Österreich auf einem Freiluftplatz gespielt wurde. Es war ja überall so warm“, seufzt Hurricanes- Verteidiger Benjamin Lintner. In Stockerau war das Verständnis groß: „Das hatte ja fast was von Frühsommer“, so Oilers-Obmann Christian Prerauer launig.

Was das für die Finalspiele bedeutet, wird noch geklärt. Klar ist, dass in Zwettl nicht mehr gespielt werden kann. Geprüft wird noch, ob das Eis in Stockerau noch für ein Spiel hält. „Das wird sich im Laufe der Woche entscheiden, hoffen wir das Beste“, so Prerauer. Ebenfalls eine Option wäre, eine Eishalle anzumieten – in St. Pölten zum Beispiel. In beiden Fällen würde das Finale dann aber in einem Spiel entschieden werden.

Die „Einser“ der Stock City Oilers verloren das letzte Spiel des Grunddurchgangs der Wiener Elite Liga Ost am Sonntag mit 5:6 und gehen damit als Vierter in die Play-offs, welche am Freitag beginnen.