Die Kampfmannschaft schenkte dem Verein Freitags einen Sieg, am Samstag gab es ein Konzert und eine große Party und am Sonntag fand der Festakt statt, in dessen Rahmen der neue Eingangsbereich samt SVL-Cafe eröffnet wurde. Den Abschluss bildete ein Freundschaftsspiel des SVL gegen die Young Violets aus der 2. Bundesliga.