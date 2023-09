Mit Trikot von Weltstars soll Kinder geholfen werden

Die gebürtige Stockerauerin Manuela Zinsberger, Torfrau bei den ÖFB-Damen und Arsenal Woman FC, unterstützt zusammen mit dem SV Sparkasse Stockerau im Rahmen einer großangelegten Spendenaktion den regionalen gemeinnützigen Verein Punkt.um. Dieser Verein betreut Kinder und Jugendliche in Krisenzeiten und bietet Psychotherapie und Beratung, insbesondere für Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Familien.

Dafür wird beim Meisterschafts-Heimspiel der Stockerauer gegen den SV Sierndorf im Stadion Alte Au am kommenden Samstag nach amerikanischem Versteigerungsmodell ein signiertes Arsenal FC-Herrentrikot versteigert. Bei amerikanischen Versteigerungen handelt es sich um eine Sonderform von Auktionen. Während bei anderen Versteigerungen nur derjenige zahlen muss, der den Zuschlag bekommt, ist die amerikanische Versteigerung eine All-pay-Aktion. Jeder, der ein Gebot abgibt, zahlt den Differenzbetrag zum vorherigen Gebot.

Die Idee entsprang beim Philosophieren in London

Die Idee zu dieser Aktion hatte Fabian Gaida, Vorstandsmitglied des SV Sparkasse Stockerau, während einer Arbeitsreise: „Ich war im Mai beruflich in London und habe Manuela getroffen. Wir kennen uns schon seit dem Fußball-Nachwuchs in Stockerau und haben über viele Themen philosophiert. Manuela ist seit ihrem Schritt ins Ausland weiterhin stark mit ihrer Heimat und dem Bezirk Korneuburg vernetzt und hat mir vermittelt gerne ein Projekt für Kinder in der Umgebung unterstützen zu wollen.“

AuchZinsberger betont ihr Engagement und zeigt sich erfreut über die Einsatzbereitschaft aller Beteiligten: „Persönlich ist es mir ein großes Anliegen Kinder und Jugendliche in meiner Heimat zu unterstützen. Krisen haben viele unterschiedliche Gesichter, sind nicht leicht zu bewältigen und verbergen sich meistens hinter der Fassade jedes Menschen. Darum bin ich sehr glücklich, dass wir zusammen einen Beitrag für unseren Nachwuchs im Bezirk leisten können. Ich hoffe auf zahlreiche Besucher im Bezirksderby und eine großartige Geldsumme für den guten Zweck.“

Wie kann man helfen?

Einfach das Derby besuchen, ein Euro jeder Eintrittskarte wird direkt an punkt.um gespendet. Und bei der Versteigerung mitmachen, wo ebenfalls alle Einnahmen direkt dem Verein zugutekommen. Christian Gruber, Obmann von punkt.um, zeigt sich begeistert: „Ich möchte mich von ganzem Herzen bei Manuela und Fabian bedanken. Wir finanzieren unsere Tätigkeiten rein aus Spenden. Der Verein hat 2022 insgesamt 270 Personen betreut, ein Drittel aller Betreuungseinheiten wurden durch punkt.um zur Gänze finanziert oder mitfinanziert.“