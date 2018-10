Kampfsportfans kamen am vergangenen Samstag in Korneuburg auf ihre Kosten: Rund 150 Taekwondo-Kämpfer kamen in der Franz-Guggenberger-Sporthalle zusammen, um Teil des vierten Black-Belt-Cups zu sein.

„Das internationale Turnier ist seit drei Jahren ein Fixpunkt in den Jahresplanungen vieler Schulen aus ganz Europa“, erklärte der Gerasdorfer Christopher Nord vom österreichischen Verband. In den Disziplinen Kampf, Be wegungsformen sowie Spezial- und Kraftbruchtest ritterten die Teilnehmer um das begehrte Edelmetall.

Prominent besetzt war die diesjährige Ausgabe des Turniers: Zwei italienische Weltmeisterinnen (die Zwillingsschwestern Linda und Agnese Saccon, Goldmedaillengewinnerinnen von Dublin 2017) beehrten die Bezirkshauptstadt mit ihrem Besuch. Ebenfalls am Start waren die frisch gebackenen Word Cup Champions aus Österreich, die vor zwei Wochen noch in Sydney mit über 1.000 Wettkämpfern aus der ganzen Welt um Edelmetall kämpften, und natürlich die Gastgeber des Vereins Guk-Gi aus Langenzersdorf.

Gastgeber räumten wieder ordentlich ab

Guk-Gi ist seit Jahren einer der erfolgreichsten Vereine in Österreich, gut zu sehen beim Black-Belt-Cup: sechsmal Gold, achtmal Silber und zwölfmal Bronze. Daneben waren noch die Bezirksvereine Baekjuul-Boolgool (aus Gerasdorf) und Yom-Chi (ein Standort ebenfalls in Gerasdorf) mit von der Partie. Eine Fortsetzung 2019 wird es definitiv geben, der Standort ist allerdings noch nicht fixiert.