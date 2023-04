Cheerdance-Weltmeisterin aus Karnabrunn

Rot-weiß-roter Jubel in den USA: Bei den Cheerdance-Weltmeisterschaften in Orlando standen gleich zwei österreichische Cheerleading-Teams nach starken Performances ganz oben. In den Kategorien Youth All Girl Median (Anm.: 12 bis 14 Jahre) und Junior All Girl Advanced (15-18) ließen die Österreicherinnen die starke Konkurrenz hinter sich. Bei Ersteren war auch eine Karnabrunnerin maßgeblich beteiligt: Coralie Rosifka.

„Dass wir am Ende ganz oben stehen durften und wirklich Gold, also den Weltmeister nach Österreich holen, das hätten wir nicht gedacht. Das war mein großer Traum seit meinem vierten Lebensjahr. Es ist immer noch unglaublich“, war die 13-Jährige auch Tage danach noch sprachlos. „Wir wussten, dass wir gut vorbereitet sind, aber trotzdem war ich mega nervös vor dem Bewerb. Zum Glück hat alles gut geklappt und wir haben es ins Finale geschafft.“

Mehr Zuschauer als in einem Fußballstadion

Dort war die Stimmung dann laut Rosifka unglaublich: „Man kann sich nicht vorstellen, wie viele Menschen dort zum Jubeln waren, viel mehr als bei uns in den meisten Fußballstadien. Als wir dann wirklich Erster wurden, das war einfach unglaublich. Wir sind echt berühmt, als Cheerweltmeister im Land des Cheersports!“

168 Athleten, 21 Coaches und 15 Betreuer waren vor Ort. Fast genauso wie über die Goldmedaille freut sich Rosifka über die neu gewonnene Anerkennung ihres Sports: „Cheerleading wurde in Österreich lange und oft unterschätzt, aber seit heuer ist die Sportart endlich anerkannt.“ Der junge Verband fand erst vor etwas mehr als einem Monat als assoziiertes Mitglied Aufnahme in die Sport-Austria-Familie.

Was den Sport auszeichnet, beschreibt Rosifka wie folgt: „Viel Krafttraining, viel Dehnen, sehr viel Koordination und Ausdauer. Tumbeln, das sind die Sprünge wie Saltos und Schrauben, muss man auch viel trainieren und die Pyramiden und Choreografien müssen sowieso aufeinander abgestimmt sein.“