Korneuburger Tänzer räumten ab

Die Youth Academy für Musical und Dance, kurz YAMD, ist eine Tanz/Ballett/Musical Schule in Korneuburg für Kinder und Jugendliche im Alter von ca. acht bis 18 Jahren, die auch immer wieder an nationalen und internationalen Tanzbewerben teilnimmt. Auch heuer war die YAMD wieder erfolgreich im Einsatz: Zum einen bei den österreichischen Meisterschaften in Wiener Neustadt und zum anderen bei den europäischen Meisterschaften der ASDU (Anm.: Austrian Show Dance Union) im deutschen Oberhausen.

Dieses Jahr zum ersten mal in der Kategorie "Junioren I“, wo doch um einiges strenger gewertet wird als im Vorjahr noch in der Kategorie „Kinder". Die Allerkleinsten tanzten heuer zum ersten mal auf dem Wettbewerb in letzterer mit der Choreografie „Loyal Brave&True“ mit und wurden damit gleich österreichischer Vizemeister.

Bei den österreichischen Meisterschaften bekamen die Mädels der YAMD für gleich fünf Choreografien den Meistertitel, dazu gab es einmal Silber und zweimal Bronze. Bei den europäischen Titelkämpfen ga es ebenfalls fünfmal Gold und einmal den Vizemeistertitel. Eine Leistung war dabei besonders herausragend: Die Choreografie „You can´t stop the Beat“ mit Sologesang von Rahel de Witt erreichte eine Punktezahl von 89 Punkte, was Gold bei den österreichischen und europäischen Meisterschaften bedeutete, und sie wurde in Oberhausen eingeladen, bei der Gala der 24 besten Darbietungen aufzutreten.

„Wir sind sehr glücklich mit dem Ergebnis und hoch motiviert, nächstes Jahr wieder sehr hart zu trainieren, um wieder bei der ASDU strahlen zu können“, freute sich auch YAMD-Leiterin und Trainerin Susanne ten Harmsen.