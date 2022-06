Korneuburger tanzten an die Spitze Europas

Werbung

Im Festspielhaus Erl in Tirol gingen heuer die ASDU International Championships 2022 (ICS) in Musical- und Showdance über die Bühne. Tanzteams aus Deutschland, Österreich und Italien waren vertreten. Mit dabei waren auch die Tänzerinnen der Youth Academy for Musical and Dance (YAMD) aus Korneuburg – und sie sicherten sich mit ihren Tänzen jeweils zweimal die Titel „European Champion“ sowie „European Vice Champion“.

Im NÖN-Interview berichten sie und Trainerin Susanne ten Harmsen über die Vorbereitung auf den Wettbewerb, ihre Auftritte und das Gefühl, auf der Bühne zu stehen. Die Vorbereitung war laut ten Harmsen durch viele Quarantänefälle erschwert, da oft nur die halbe Gruppe trainieren konnte. Rechtzeitig für die ASDU Austrian Open, die nationalen Meisterschaften, waren die Tänze fertig einstudiert. Bereits bei diesem Wettbewerb ertanzte sich das Team Stockerlplätze.

Auftakt glückte mit gleich drei Titeln

Dreimal gab es den österreichischen Meistertitel, nämlich mit dem Gruppentanz „Talking to the Moon“ in der Kategorie Lyrical, mit dem Trio „No Time to die“, ebenfalls in Lyrical, sowie mit dem Gruppentanz „Boogie Wonderland“ in der Kategorie Jazz. Mit dem Stepp-Gruppentanz „Raindrops keep falling“ wurden die YAMD-Tänzerinnen österreichische Vizemeisterinnen. Diese vier Tänze qualifizierten sich sowohl für die Qualifikationsrunde als auch für die Finalrunde der ICS in Erl. Hier brachten es „Talking to the Moon“ und „Boogie Wonderland“ zum Titel European Champion sowie „NoTime to die“ und „Raindrops keep falling“ zum Titel European Vice Champion.

Ten Harmsen zog ein positives Resümee: „Natürlich gehen Sachen schief, einen perfekten Ablauf gibt es nie und die Mädchen haben einen hohen Anspruch an sich selbst, aber wir dürfen mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein.“ Über die Atmosphäre und die Backstage-Erfahrungen meinte sie: „Es ist mit vielen Emotionen verbunden, vor dem Auftritt und nach dem Auftritt.“ Das Miteinander sei mit den meisten Tanzschulen gut, manche hätten sich gegenseitig angefeuert.

Und was sagten die YAMD- Tänzerinnen über ihre Erlebnisse und das Gefühl, auf der Bühne zu stehen? „Am besten hat mir das Tanzen gefallen und der Moment bei der Siegerehrung, wenn sie beim ersten Platz unseren Namen rufen“, erzählt Zoe Mainx. „Es ist cool, wenn man gleich auf der Bühne steht und sich denkt, ich habe es so weit geschafft“, sagt Valerie Singer.

Eine tolle Show am Freitag in Stockerau

Am Freitag findet im Pfarrzentrum in Stockerau zum ersten Mal die „Crazy YAMD Show“, die Abschlussshow der YAMD, statt. Es werden alle in diesem Jahr einstudierten Tänze, auch jene, die nicht am Wettbewerb teilgenommen haben, gezeigt. In der ersten Augustwoche wird bereits zum dritten Mal das Bootcamp der YAMD in Korneuburg angeboten.