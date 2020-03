Das Weinviertel ist bekanntermaßen ein Zentrum des österreichischen Tanzsports, zahlreiche Top-Paare stammen von hier – nicht nur in der allgemeinen Klasse, sondern auch in jener über 30. In dieser fanden vor Kurzem im belgischen Antwerpen die Weltmeisterschaften in den Standardtänzen statt.

Mit dabei waren auch die regierenden niederösterreichischen Meister in dieser Klasse und Disziplin, Toni Haselberger aus Ernstbrunn und die Langenzersdorferin Martina Gansterer. Zur WM waren übrigens die weltbesten Paare aus 22 Nationen angereist.

Toller Mix: Malerin und Bankbeamter

„Eine WM ist schon etwas ganz Besonderes“, verriet Gansterer. „Einige Paare kannten wir schon von den internationalen Turnieren und es ist jedes Mal ein herzliches Wiedersehen. Sport und Musik verbinden eben.“

Nach zwei getanzten Runden landeten Haselberger/Gansterer dann auf dem 99. Platz. „Bei dem starken internationalen Feld sind wir sehr zufrieden, unter den Top 100 der Welt zu sein, auch deshalb, weil wir normalerweise in der nächsthöheren Altersklasse (Anm.: über 40) an den Start gehen.“

Danach fand dann noch ein WDSF-Open-Turnier Standard Sen II (Altersklasse über 40) statt, da erreichten Haselberger/Gansterer Platz 31.

Wie kamen die zwei Bezirkstänzer überhaupt zum Tanzsport? Die beiden tanzen seit Dezember 2017 miteinander und gehen ihrem Hobby für den TSK Juventus Stockerau an den Start. Haselberger ist im Zivilberuf übrigens Filialleiter der Volksbank Ernstbrunn und Gansterer ist Malerin – und vielen unter ihrem Künstlernamen Martina Schettina im Bezirk und weit darüber hinaus bekannt.