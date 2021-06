Die Damen des UTC Stockerau schafften im letzten Jahr den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Nach sechs Saisonspielen ist die Bilanz der Mannschaft heuer ausgeglichen: Drei Siegen stehen drei Niederlagen gegenüber, womit sie aktuell auf dem dritten Tabellenrang liegen. Zwar mussten sie am Samstag eine 2:5-Niederlage gegen Kufstein hinnehmen, für UTC-Präsident Leopold Weber ist aber klar, dass das große Ziel Klassenerhalt zu schaffen sein wird: „Die Mädels sind auf einem sehr guten Weg.“ Nun sind noch zwei Runden zu absolvieren, höchste Zeit also, das Team näher vorzu stellen:

Die Leaderin

Nummer eins der Mannschaft ist Marlies Szupper. Die 26-Jährige begann schon mit viereinhalb Jahren in Kagran mit dem Tennissport. Sie spielt mit Unterbrechung schon seit 2016 in Stockerau und fühlt sich dort sehr wohl: „Das Team ist sehr cool und harmoniert perfekt.“ Szupper ist aber nicht nur in der Meisterschaft im Einsatz, sie ist nebenbei auch Trainerin.

Die Salzburgerin

Auch Livia Tasch kam schon sehr früh mit Tennis in Berührung. „Ich bin schon als Baby im Kinderwagen am Tennisplatz gestanden“, erzählte die 25-Jährige aus Henndorf am Wallersee. 2019 kam sie dann zum UTC Stockerau und spielt seitdem in der Damenmannschaft.

Die Routinierte

Marlena Metzinger begann mit sechs Jahren beim TC Scheibbs mit dem Tennis. Seit 2018 spielt die 34-Jährige nun für den UTC Stockerau. Dabei ist ihr das Teamgefüge besonders wichtig: „Ich finde es super, mit meinen Freundinnen in einer Mannschaft spielen und Erfolge feiern zu können.“

Die Konstante

Auch Kathrin Weinwurm kam 2018 zum UTC Stockerau. Die 30-Jährige begann in Maria Lanzendorf Tennis zu spielen. Auch sie betont das gute Klima in der Mannschaft: „Ich finde es super, dass sich das Team so gut versteht und mit den Jahren immer mehr Freundinnen zur Mannschaft dazu gekommen sind.“

Die Internationale

Niki Hofmanova spielt erst seit dieser Saison in Stockerau. Die 30-Jährige begann vor 25 Jahren beim TC Hornstein. Sie erklärt, warum sie nun beim UTC Stockerau spielt: „Weil das eine Mannschaft mit gutem Teamgeist ist und damit das Tennisspiel doppelt Freude macht. Ich wurde von allen herzlichst aufgenommen.“

Das Eigengewächs

Die 24-jährige Natasa Kosanin begann zwar in Hollabrunn mit dem Tennissport, trainierte und spielte aber auch schon in ihrer Jugend in Stockerau. Auch ihr Motto für die Meisterschaft ist klar und entspricht den Schilderungen ihrer Kolleginnen: „Nie ohne mein Team.“