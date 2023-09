Korneuburger Tenniskids schafften Landesliga-Aufstieg

Im Zuge der diesjährigen Jugendmeisterschaft zeigten die Mädchen des UTC schwarz-grün-gold Korneuburg eine hervorragende Leistung. Die Kids rund um Mannschaftsführer Herbert Bauer-Mitterlehner hatten eine Traumsaison, gewannen all Ihre Begegnungen im Bewerb Mädchen U13 Kreis Nordost - Kreisliga A.

Nach der letzten Begegnung gegen Bisamberg war es geschafft: Die jungen Tennishoffnungen des UTC Korneuburg dürfen sich über ihren Meistertitel und auf die Landesliga im kommenden Jahr freuen. „Es ist toll zu sehen, wie der ganze Verein mit unseren jungen Damen mitfiebert und wie gut sich unsere Jugendarbeit entwickelt“, zeigte sich Obmann Leopold Pajpach stolz über den Erfolg der jungen Tennisasse.

Der Vorstand des größten Tennisclubs in Korneuburg legte im vergangenen Jahr gemeinsam mit seinem Trainer Daniel Jancovic einen besonderen Fokus auf die Jugendarbeit. „Uns liegt es am Herzen, junge Menschen für den Tennissport zu begeistern. Aus diesem Grund hat dieser Bereich auch in Zukunft einen hohen Stellenwert und wir freuen uns auf viele sportbegeisterte Nachwuchstalente auf unserer Anlage“, so Pajpach abschließend.