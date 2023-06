Nächster Sieg für Stockerauer Tennis-Damen

Nach dem Befreiungsschlag in der vergangenen Woche, als die Damen des UTC Stockerau das Auftaktspiel des Unteren Playoffs gegen den UTC Scherb Rainbach mit 5:2 gewonnen und damit den ersten Saisonsieg gefeiert hatten, ging es für sie am Samstag mit einem Heimspiel gegen den ATSV Steyr weiter. Die Devise dafür war nach wie vor klar: Ein Sieg musste her, um einen weiteren großen Schritt Richtung Klassenerhalt zu machen.

Entsprechend motiviert gingen die Stockerauerinnen in die Partie. Der Start verlief mit einem klaren Sieg der Nummer eins, Marlies Szupper, gut. Auch Marlena Metzinger und Stephanie Vock entschieden ihre Einzel-Matches klar für sich, Helena Nyikos und Livia Tasch mussten knappe Niederlagen einstecken. Damit führte der UTC Stockerau nach den Einzel-Partien knapp mit 3:2. Entscheiden mussten einmal mehr die Doppel, die im Grunddurchgang so manche Niederlage verursacht hatten.

„Eine hervorragende Leistung“

Diesmal kam es aber anders: Marlies Szupper und Helena Nyikos lieferten sich mit ihren oberösterreichischen Gegnerinnen zwar einen harten Kampf, gewannen am Ende aber in drei Sätzen. Marlena Metzinger und Stephanie Vock machten den Sack zu und setzten sich klar in zwei Sätzen durch. Damit feierten die Damen des UTC Stockerau erneut einen 5:2-Sieg und rückten dem Verbleib in der zweiten Bundesliga wieder einen Schritt näher. „Das war eine hervorragende Leistung, und zwar wieder im Einzel und im Doppel“, freute sich Präsident Leopold Weber.

Am Samstag geht es für die Mannschaft zum letzten Spiel der Saison nach Graz, wo sie den Klassenerhalt endgültig fixieren kann.