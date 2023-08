Platz drei für Stockerauer Tennis-Talent

Tobias Gmeiner vom UTC Stockerau war am Wochenende beim neunten Turnier der diesjährigen HEAD Kids Tour in Klosterneuburg am Start. In der U9 arbeitete sich der Stockerauer mit einem 4:2, 4:1-Sieg im Viertelfinale gegen die Nummer zwei des Turniers bis ins Halbfinale vor.

Dort war für den Achtjährigen, der in seinem letzten Spiel gesundheitlich geschwächt war, gegen die Nummer eins und den späteren Sieger allerdings nichts mehr zu holen. Er verlor klar mit 0:4 und 0:4. Somit holte er den dritten Platz. „Super gemacht“, schätzte seine Trainerin und Mutter Nicole Gmeiner-Remis den Semifinal-Einzug hoch ein.