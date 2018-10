Nächster Meilenstein für das Stockerauer Top-Talent Andreas Kramer: Neben Staats- und Landesmeistertiteln zählt nun die Einberufung ins Heeressportzentrum (HSZ) zu seinen größten Er folgen, „vor allem, weil diese Chance jährlich nur zwei Tennisspieler aus ganz Österreich erhalten“, wie der 18-Jährige stolz berichtete.

Seit Anfang Oktober ist er in die Hackher-Kaserne in Gratkorn (Steiermark) stationiert, nach der Grundausbildung wird er sowohl in der Südstadt mit Barbara Schwartz als auch in Stockerau beim UTC Stockerau mit Christian Kohl sein volles Trainings programm absolvieren. Als finanzielle Unterstützer konnte Andreas wieder seine Hauptsponsoren Herbert Knoth (Autohaus Knoth) und Harald Gschar (SIDE Immobilien Gruppe) für sich gewinnen.

Ein weiterer Meilenstein ist zudem der Wechsel in die Tennis-Bundesliga zum KTK Krems. „Der Abschied vom UTC fällt mir nicht leicht“, so Kramer, der zum Drüberstreuen auch 2019 wieder in der deutschen Liga beim TCBW Wiesbaden zum Schläger greifen wird.