Stockerauer Tennis-Nachwuchs zeigte auf

Am vergangenen Wochenende fand am Gelände des UTC Stockerau die Head-Kids-Tour der U9 und U10 statt. Die Teilnehmer des Heimvereins konnten bei der österreichweiten Turnierserie aufzeigen. Lara Gmeiner gewann den U10-Bewerb vor ihrer Teamkollegin Sarah Sachs. Tobias Gmeiner kämpfte sich in der U9 bis ins Finale und wurde Zweiter. Matteo Pfister-Kraxner holte im B-Bewerb der U10 Platz zwei.

„Aus UTC-Sicht war das ein sehr erfolgreiches Wochenende“, freute sich Trainerin und Veranstalterin Nicole Gmeiner-Remis über die guten Ergebnisse ihrer Schützlinge. Sie richtete außerdem ein „großes Dankeschön an den Vorstand des Vereins“, der für die Sachpreise, die die Kinder bei der Siegerehrung erhielten, sorgte.