Stockerauerin als Trainerin des Jahres

Große Ehre für Nicole Gmeiner-Remis vom UTC Stockerau: Sie wurde vom niederösterreichischen Tennisverband als Trainerin des Jahres 2022 im Bereich Breitensport ausgezeichnet. Die 42-jährige Stockerauerin ist ja seit dem Vorjahr Teil des „Kids-Trainerteams“ beim NÖTV.

In dieser neuen Rolle, die sie zusätzlich zu ihren Trainerstunden in Stockerau ausfüllen wird, kümmert sie sich um potenzielle Stars von morgen. Die ehe malige WTA-Spielerin betreut die niederösterreichweit zehn größten Talente in den Altersklassen U8 bis U10.

Als NÖTV- Kidscoach übernimmt sie dabei praktisch die 24-Stunden-Betreuung für die Kleinen bei Turnieren, von der Vorbereitung bis zu den Matches.