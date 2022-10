Stockerauerin kümmert sich um Top-Talente

Werbung

Nicole Gmeiner-Remis schlägt ein neues Kapitel in ihrer Karriere als Tennistrainerin auf. Die 42-jährige Stockerauerin wird künftig beim NÖTV Teil des „Kids-Trainerteams“ sein. In dieser neuen Rolle, die sie zusätzlich zu ihren Trainerstunden in Stockerau ausfüllen wird, kümmert sie sich um potenzielle Stars von morgen.

Die ehemalige WTA-Spielerin betreut die niederösterreichweit zehn größten Talente in den Altersklassen Unter-8 bis U10. Als NÖTV-Kidscoach übernimmt sie dabei praktisch die 24-Stunden-Betreuung für die Kleinen bei Turnieren. Das umfasst tennisspezifisch die unmittelbare Vorbereitung auf Matches wie das Einspielen: „Man muss sich das so wie im Profisport vorstellen, nur betreue ich mehrere Spieler“, erklärt Gmeiner-Remis. Zu ihren Aufgaben im „Kids-Team“ zählt beispielsweise die Anwesenheit bei Lehrgängen.

Neben dem Kids-Trainerteam ergab sich für die ehemalige Weltranglisten-283. noch eine weitere neue Aufgabe: Ihre damalige Trainingspartnerin und Wegbegleiterin Barbara Schwartz eröffnete ihr die Möglichkeit, 14- bis 18-jährige junge Frauen zu trainieren.

Vom Breiten- zurück zum Leistungssport

Gmeiner-Remis erklärt, warum sie das reizt: „Ich freue mich darauf, etwas vom Breitensport wegzukommen und mich mehr in Richtung Leistungssport zu orientieren.“ Der Verband bietet im Rahmen des Billie-Jean-King-Cups am 12. November, wenn Österreich in Maria Lanzendorf auf Lettland trifft, einen Kurzlehrgang an, den Gmeiner-Remis als Trainerin begleiten wird.

Nicht nur Kinder und Jugendliche können unter ihren Fittichen ihre Tenniskarriere vorantreiben. Kürzlich startete sie auch eine Zusammenarbeit mit der BSPA (Bundessportakademie) und bietet Erwachsenen als Teil ihrer Ausbildung Praxisstunden an.