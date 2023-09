Tennisturnierpremiere in Korneuburg begeisterte

Bei der Premiere dieses ITN-Tennisturniers konnten der SC Sparkasse Korneuburg und Turnierleiter Martin Angerer mit insgesamt 54 Teilnehmer aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland ein großes Teilnehmerfeld begrüßen. Die Spiele in den einzelnen Bewerben zeigten auch ein hohes Breitensportniveau. Dabei präsenierten sich die Lokalmatadoren des SC in überzeugender Form und stellten insgesamt eine Bewerbssiegerin, zwei Finalisten und einen dritten Platz.

Im Bewerb Damen Einzel TN 7,00 – 10,00 setzte sich Krisztina Szanto zweimal in extrem spannenden Spielen erst im Match-Tiebreak des dritten Satzes gegen Ihre beiden Konkurrentinnen durch. Bei den Herren Einzel ITN 7,50 – 10,00 erreichte Rene Rubant das Finale, in dem er sich aber dem erst 13-jährigen Clemens Pfleger vom TK Big Point Muckendorf in zwei Sätzen geschlagen geben musste. Auch im offenen Mixed-Doppelbewerb ITN 5,00 – 10,00 waren Sophie Gottwald und Philip Prikryl im Endspiel gegen das Bisamberger Duo Fabian Gollegger und Mario Kretschy chancenlos. Zusätzlich erkämpfte sich Peter Spitaler noch den dritten Platz im Herren Einzel ITN 5,00 – 10,00.

Ziel des SC Sparkasse Korneuburg und von Angerer für 2024 ist es, das ITN-Turnier wieder im September auszutragen und dabei die Teilnehmeranzahl zu steigern.