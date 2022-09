UTC Großrußbach mit toller Infrastruktur und Zusammenhalt

Werbung

Der Union Tennisclub Großrußbach feierte Anfang September sein 40-Jahre-Jubiläum mit viel Sport, aber auch sehr viel Geselligkeit und einer Party mit DJ „The Frenchman“ William Trebla. Obfrau Elfriede Pachner, die seit 18 Jahren den Verein führt, freute sich, dass so viele Tennisspieler und auch einige „Urgesteine“ wie Josef Hasch sowie Vertreter anderer Vereine wie Helmut Rötzer von den USVG-Kickern gekommen waren.

Die Vereinsmitglieder hatten Unmengen von Kuchen mitgebracht und Magdalena Hirsch hat die „Geburtstagstorte“ gebacken und gespendet. Der Tennisverein zählt aktuell 148 Mitglieder und spielt derzeit mit vier Mannschaften in ÖTV Meisterschaften. Man freut sich über die drei Tennisplätze mit Flutlicht, sodass die Anlage auch abends bespielt und werden kann.

„Die schönste Sportanlage weit und breit“

Auch die elektronische Platzreservierung funktioniert bestens. Die Obfrau setzt auf Förderung der Jugend und dankte den Trainern für ihr Engagement. Bürgermeister Josef Zimmermann, selbst Vereinsmitglied, ist euphorisch: „Wir haben die schönste Sportanlage weit und breit, da geht einem das Herz auf“, lobte der Gemeindechef und kündigte einen weiteren Ausbau an.

Das einzige noch verbliebene Gründungsmitglied des einst als Sektion des USVG gegründeten Tennisvereins, Karl Berthold, hielt dann einen Rückblick: Am 28. Mai 1982 wurde der Verein als Tennissektion des USVG Großrußbach gegründet. Anfangs waren etliche Personen beim Verein, die nie Tennis spielten, sondern nur als Förderer tätig waren – auch einige Ernstbrunner, weil es damals dort noch keine Anlage gab.

Mit Krediten und viel Eigenleistungen wurde in der Hippleserstraße dann eine Zwei-Platz-Anlage gebaut: „Das Klubhaus ohne Architekt und alles in Eigenregie“, witzelte Berthold über die Anfänge. Erst im Jahr 2000, als der Fußballplatz in der Weinsteigerstraße gebaut wurde, gab es erste Überlegungen, dort auch eine Tennisanlage zu bauen. 2015 wurde das Projekt schließlich umgesetzt, die alte Tennisanlage abgebaut und zu Bauplätzen umgewidmet: „Dort stehen jetzt sechs Reihenhäuser“, berichtet Ortschef Zimmermann.

Vorerst wurden beim Sportzentrum zwei Plätze gebaut und 2017 auch das Klubhaus: „Viel wurde in Eigenregie gemacht, mit enormer Handarbeit und Maschineneinsatz von Privaten“, wissen Pachner und Berthold das heute noch sehr zu schätzen.

In den Corona-Jahren 2020/21 entstanden dann mit großer Unterstützung der Gemeinde der dritte Tennisplatz und das Flutlicht. Damals durfte nur in kleinen Gruppen gearbeitet werden, aber der Zusammenhalt im Verein ist heute noch sehr gut. „Ein Rundruf über Whats App reicht und Freiwillige sind sofort zur Stelle, wenn was zu machen ist“, ist Berthold dankbar für die vielen helfenden Hände.