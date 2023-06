UTC Stockerau: Auch zu viert erfolgreich

Die Damen des UTC Stockerau machten in ihrem letzten Spiel der diesjährigen Saison in der zweiten Bundesliga alles klar: Sie beendeten die Saison auf Platz sieben und werden auch im kommenden Jahr in der Liga antreten. Doch der Reihe nach:

Für die Stockerauerinnen stand am Samstag in Graz das Auswärtsspiel gegen GAK-Tennis auf dem Programm. Dieses stand allerdings unter schwierigen Vorzeichen: Durch einen kurzfristigen Ausfall mussten sie zu viert antreten, eines der fünf Einzel ging also jedenfalls an die Grazerinnen. Marlies Szupper und Helena Nyikos legten aber gleich gut los und sicherten dem UTC mit ihren Siegen zwei Punkte. Marlena Metzinger und Stephanie Vock mussten sich allerdings geschlagen geben. So stand es nach den Einzel-Partien 3:2 für Graz.

Doppel brachten wieder einmal die Entscheidung

Wie so oft in den vergangenen Wochen mussten daher die Doppel entscheiden, die im Verlauf des unteren Play-offs immer mehr zur Stärke der Stockerauerinnen geworden waren. Das bestätigte sich erneut: Die beiden Doppelpartien gingen an den UTC, der damit 4:3 gewann. Das sicherte dem Team den siebten Tabellenrang und den Klassenerhalt in der zweiten Bundesliga. Und das denkbar knapp, hätte nur ein Punkt weniger doch bereits den Abstieg bedeuten können.

Für UTC-Präsident Leopold Weber zeigte sich: „Wenn die Damen in stärkster Besetzung antreten können, sind sie jedem Gegner der Liga ebenbürtig.“