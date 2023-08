UTC Stockerau im Dauereinsatz

Viel los war in der vergangenen Woche beim UTC Stockerau. Von 21. bis 25. August fand das zweite Kinder-Tenniscamp des Sommers statt. Trotz der heißen Temperaturen arbeiteten die teilnehmenden Kinder mit dem Trainerteam rund um Nicole Gmeiner-Remis motiviert an den technischen Schwerpunkten.

Am Wochenende trat der achtjährige Tobias Gmeiner außerdem bei den Niederösterreichischen Landesmeisterschaften an und sicherte sich dabei in der U8 den Meistertitel im Doppel und den zweiten Platz im Einzel. In der U9 schaffte er es auf den fünften Platz.

Der achtjährige Tobias Gmeiner kürte sich zum Landesmeister und Vizelandesmeister in der U8. Foto: privat

Damit wird es beim UTC aber noch nicht ruhiger. Von 7. bis 10. September steht in Stockerau das dritte Turnier der Donau Cup Turnierserie auf dem Programm. Von 28. September bis 1. Oktober folgen schließlich die „UTC Raiffeisen Stockerau ITN Senioren Open“, bevor am darauffolgenden Wochenende zum Saisonabschluss ein Tenniscamp für Erwachsene stattfindet.