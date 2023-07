UTC Stockerau: Tenniscamp zum Ferienauftakt

In der ersten Ferienwoche fand beim UTC Stockerau das erste von zwei Tennis-Kindercamps in diesem Sommer statt. 40 Nachwuchsspieler trainierten von Montag bis Donnerstag. Das Gelernte konnten sie am Freitag beim Abschlussturnier unter Beweis stellen. „Es war eine ganz tolle Woche, das Wetter hat gepasst und die Kinder waren spitze“, freute sich Trainerin Nicole Gmeiner-Remis, die das Camp veranstaltete.

Das zweite Kindercamp findet von 21. bis 25. August statt. Die Kosten für das Camp belaufen sich auf 195 Euro, die Anmeldung ist bei Trainerin Nicole Gmeiner-Remis (0664/4426682, nicole.remis@gmx.at) möglich. Mehr Informationen unter: www.utc-stockerau.at