Laa an der Thaya wird am Samstag, 20. Oktober, und Sonntag, 21. Oktober, zum Nabel der österreichischen Tanzsportlandschaft. Dann finden nämlich hochkarätige Titelkämpfe in der Thayalandhalle statt.

Samstags (ab 15 Uhr) kommen die österreichischen Meisterschaften in den Standardtänzen zur Austragung, an der Paare aus ganz Österreich teilnehmen werden. Hier werden die Meister in den Nachwuchsklassen ermittelt. Zusätzlich sehen Tanzsportinteressierte noch Anfängerpaare im Schüler- und Juniorenbereich im Alter von sechs bis 15 Jahren in den lateinamerikanischen Tänzen. Komplettiert wird dieser Tanzsporttag mit Tanzshows der besten Paare Österreichs.

Am Sonntag werden ab 11 Uhr die Landesmeisterschaften in den Standardtänzen ausgetragen, an denen Tanzpaare aus ganz Österreich sowie dem benachbarten Ausland teilnahmeberechtigt sind. Diese Meisterschaften zählen als Qualifika-

tionsturnier für die zwei Wochen später stattfin denden Staatsmeisterschaften.