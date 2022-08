An die Platte, fertig, los! Stockerau und Sierndorf sind bereit

Werbung

Am kommenden Wochenende geht die neue Saison in der 1. und 2. Bundesliga der Damen und Herren, Österreichs oberste TT-Spielklassen, los. Auch die Bezirksvereine aus Stockerau und Sierndorf sind gerüstet. Wir haben den Überblick:

1. Bundesliga Damen

Die wichtigste Nachricht gab es schon Anfang des Sommers für den UTTC Stockerau: Zum Nennschluss gab der Sechste der Vorsaison, Raiba Kirchbichl, den freiwilligen Abstieg ins Untere Play-off bekannt. Deshalb blieb dem Tabellensiebenten Stockerau der Abstieg erspart. Die Weinviertlerinnen hatten ja zuvor die Relegation gegen Olympic Wien aufgrund des unerlaubten Einsatzes von Ex-Teamspielerin Li Qiangbing am „grünen Tisch“ verloren.

Für Stanislaw Fraczyk, den sportlichen Leiter der Stockerauer, ist das Ziel für die neue Spielzeit klar: „Ich will weniger zittern.“ Um den erneuten Abstieg zu verhindern, wurde Qiangbing, Fang Molei und Sofia Lu Chen die routinierte Tschechin Renata Strbikova zur Seite gestellt. Los geht’s am Samstag ab 13 Uhr mit zwei Heimspielen gegen Bruck/Mur und Bodensdorf.

2. Bundesliga Herren

In der achten Bundesliga-Saison für den TTV Sierndorf gibt es wieder Veränderungen. Die Bundesliga-Mannschaft läuft heuer unter der Bezeichnung „Poolbau4you Sierndorf 1“. Personell konnte der Kader erweitert werden. Neben Johannes Maad wird Patrick Skerbinz vom TTV Tulln als zweiter Nachwuchsspieler für Sierndorf auf schlagen.

„Johannes ist aktuell Heeressportler, dazu kommen vermehrt internationale Einsätze. Da dies oft parallel zur Bundesliga geschieht, soll Patrick die Möglichkeit bekommen, Bundesligaluft zu schnuppern, und Johannes zeitweise ersetzen“, erklärt Obmann Albert Wilder. Mit Tomas Janci und Martin Kinslechner vertraut man auf bewährte Kräfte. Das Saisonziel ist nach Platz drei in der vorletzten und letzten Saison erneut eine Platzierung unter den besten drei Teams der Liga. Die Bundesliga startet am Samstag um 15 Uhr gegen den Aufsteiger Naturfreunde Stadlau aus Wien in Sierndorf – mit den Gastgebern als Favoriten.

1. Bundesliga Herren

Noch ein wenig warten, genauer gesagt bis 25. September, müssen die Stockerauer, da ihre Saison mit dem Europapokal im kroatischen Dubrovnik am 10. und 11. September startet. Dort warten neben den Gastgebern STK „Libertas Marinkolor“ noch TJ Geolog Roznava aus der Slowakei und Hortitec Alzira TT aus Spanien. Neben dem dortigen Aufstieg in die nächste Runde will man in der Meisterschaft wieder ins Halbfinale, sprich einen Platz unter den Top vier.

Gelingen soll das mit dem polnischen Neuzugang Michal Bankosz sowie den Teamspielern David Serdaroglu und Alexander Chen, die vor allem im Doppel unheimlich stark sind und vor Kurzem bei der EM in München das Weltmeister-Duo Mattias Falck/Kristian Karlsson aus Schweden voll forderten. Zudem hat Fraczyk mit Yinghao Yang noch einen Chinesen an der Angel, der aufgrund der strengen Corona-Richtlinien im Reich der Mitte derzeit aber noch kein Thema ist.