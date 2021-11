ATUS Langenzersdorf voll auf Titelkurs

Die ATUS Langenzersdorf geht in der heurigen Saison mit gleich 21 (!) Teams – 14 in der allgemeinen Klasse und sieben im Nachwuchs – an den Start. Eine Mannschaft sticht dabei besonders hervor: die „Einser“ aus der Wiener Landesliga. Oliver Kolbert, Tobias Koszik und Matthias Kral konnten sieben von acht bisherigen Partien gewinnen und liegen aktuell auf Herbstmeisterkurs.

Herausragend war dabei der 6:3-Erfolg gegen den direkten Titelkandidaten TTK Eden aus Floridsdorf. Alle drei Langenzersdorfer sind zudem unter den Top 15 der Einzelrangliste, Koszik ist als Vierter der Beste. „Wir sind voll auf Kurs“, so Obmann Markus Geineder.