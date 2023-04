Beinahe-Sensation der Stockerauer Tischtennis-Damen

Werbung

Eine starke Saison der Damen von Panaceo Stockerau hätte am vergangenen Wochenende ein sensationelles Ende finden können. Doch nach dem absoluten Krimi des Halbfinal-Hinspieles zwischen den Lenaustädterinnen und Linz AG Froschberg am Freitag folgte im Rückspiel am Samstag ein klares 4:0 für den Serienmeister aus Oberösterreich.

Die Linzerinnen, die aus Termingründen im Hinspiel auf Sofia Polcanova verzichten mussten, brachten die Europameisterin gleich im Topmatch zum Einsatz: Aber zunächst ging Renata Strbikova mit 2:0 in Führung, lag auch im Decider mit 4:2 voran und musste sich am Ende mit 4:6 geschlagen geben. Der Grundstein zum Finaleinzug war gelegt. Karoline Mischek, die pikanterweise in der neuen Saison nach Stockerau wechselt, musste dann gegen Sofia Lu Chen und im Doppel mit Suthasini Sawettabut gegen Sofia Lu Chen/Renata Strbikova keinen Satz mehr abgeben. Auch das Fehlen von Li Qiangbing tat ihr Übriges, dass die Weinviertlerinnen chancenlos blieben.

Im Hinspiel tags zuvor führten die Gastgeberinnen nach Siegen von Strbikova (3:1 gegen Mischek), Qiangbing (3:2 gegen Sawettabut) und Fang Molei/Strbikova (3:2 gegen Margarita Baltusyte/Sawettabut) mit 3:1.

Tragisch: Nur ein Punkt fehlte zur Top-Sensation

Und auch Strbikova lag gegen Sawettabut mit 2:0 voran, konnte dann im Decider den Matchball zum 4:1 nicht verwerten. Mit diesem Resultat wären die Stockerauerinnen dem Finaltraum sehr nahe gewesen. „Ein Punkt hat gefehlt, bitter“, seufzte Stanislaw Fraczyk, der sportliche Leiter.

Aber der 22-fache Meister schlug zurück, gewann dieses wichtige Match dank eines 6:5 im Decider durch Sawettabut und ausgerechnet Mischek holte durch ein 3:1 zum Abschluss gegen Qiangbing das Remis.