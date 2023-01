Cupsieg für Karoline Mischek

Werbung

„Wir müssen auf den Einsatz der Champions-League-Stars Sofia Polcanova und Suthasini Sawettabut verzichten“, meinte Linz-AG-Boss Günther Renner noch vor dem Cup Final Four in Kufstein. Doch dann erschien Polcanova doch; sie unterbrach ihre Phase der Schonung und führte Linz am Sonntag mit zwei Siegen im Endspiel gegen NanoTech Villach zum 3:1- Triumph.

Zunächst ließ die Europameisterin Dragana Vignjevic mit einem 3:0 keine Chance, dann gewann die 28-Jährige das Entscheidungsmatch gegen Ivana Malobabic mit 3:0. Für den dritten Linzer Score sorgte die Korneuburgerin Karoline Mischek durch ein 3:1 gegen Ida Jazbec. Malobabic hatte zwischenzeitlich durch ein 3:0 gegen Margarita Baltusyte für den 1:1-Ausgleich gesorgt. Das war für Villach aber zu wenig und so jubelte Linz AG Froschberg über den zehnten Pokalsieg.

Für Mischek war es der zweite Erfolg nach ihrem Finaleinzug beim Austria-Top-12-Turnier vor Silvester. „Nach der langen Verletzungspause geht es aufwärts“, strahlte die 24-Jährige, die auch im Halbfinale gegen Kufstein punktete.

Ohne die Nummer eins chancenlos

Sensationell standen auch die Damen des UTTC Panaceo Stockerau im Final Four. Im Halbfinale geb es gegen die Villacherinnen aber nichts zu holen – 0:3. Allerdings fehlte bei den Weinviertlerinnen auch Topspielerin Li Qiangbing. Somit spazierte der Vizemeister dank Erfolgen von Malobabic und Jazbec ins Finale. Letztere musste aber gegen Claudia Ming Chen immerhin einen 1:2-Rückstand drehen.